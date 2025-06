Polícia Civil prende homem que atacou mulher durante apresentação de empreendimento em VG

Um jovem, contumaz em ato infracionais, foi apreendido pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá (DEA), na quarta-feira (18.6), em ação para cumprimento de mandado judicial.

Com a ordem de internação de adolescente em conflito com a lei decretada pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, o procurado foi localizado pela equipe de policiais civis da DEA no bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande.

O infrator, que completou 20 anos de idade, possui envolvimento em roubos majorados de veículos, furtos qualificados, receptação, além de violência doméstica (lesão corporal e ameaças) cometidos contra a namorada.

Segundo os autos de investigação já instaurados pela DEA, um dos atos infracionais praticado por ele ainda quando menor, foi o roubo de veículo tendo como vítima um motorista de aplicativo.

Na ocasião, acompanhado de outros adolescentes, com emprego de violência e utilizando uma arma de fogo para ameaçar a vítima, os menores amarraram e colocaram a motorista dentro do porta-malas do carro.

A vítima conseguiu desatar a corda amarrada no seu pescoço, pés e mãos e depois removeu a tampa que dá acesso ao cabo da fechadura do porta-malas, aproveitando para fugir no momento em que os autores colidiram o automóvel em via pública.

Após cumprimento do mandado judicial o apreendido foi conduzido para as providências cabíveis e posteriormente encaminhado ao Sistema Socioeducativo para a internação.

