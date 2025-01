Polícia Civil prende homem que descumpriu medida protetiva em Vila Rica

Equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar prenderam em flagrante, na madrugada desta terça-feira (28.1), um homem, de 28 anos, suspeito de matar a facadas o padrasto identificado como Cícero Aparecido da Silva, de 50 anos, no bairro Jardim das Violetas, em Sinop (a 480 km de Cuiabá).

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados por volta das 3 horas, pelo próprio suspeito, sobre o homicídio. As equipes identificaram a vítima caída ao chão e com sinais vitais. Ela chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os policiais militares se depararam com o suspeito sentado na frente da casa e com as mãos cheias de sangue. À PM, o homem relatou que Cícero estaria discutindo com a esposa e agiu para proteger a sua mãe.

No entanto, a esposa de Cícero revelou que estava dormindo com a vítima em casa, momento em que ambos ouviram um forte barulho no portão. A vítima saiu de dentro do quarto para verificar o que teria ocorrido. Em seguida, a mãe do suspeito também saiu para fora de casa e encontrou o filho desferindo diversas facadas contra o seu esposo.

O suspeito foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT