Polícia Civil prende homem que descumpriu medidas protetivas reiteradamente em Cuiabá

Policiais militares do 1º Batalhão prenderam um homem, de 24 anos, suspeito de invasão e tentativa de furto a uma residência localizada no bairro Jardim Tropical, em Cuiabá. O proprietário flagrou o homem, por meio de imagem das câmeras de segurança. Ambos entraram em luta corporal. A vítima foi agredida com uma paulada.

Assim que os policiais militares chegaram no imóvel encontraram o suspeito detido por populares. A vítima relatou que não estava em casa e identificou o homem no local por câmeras de segurança. A vítima ressaltou que o homem arrombou a casa para invadir o local. Ele foi flagrado com a mochila e diversos objetos pessoais da vítima.

Após se deparar com o proprietário da casa, o suspeito se armou com um pedaço de madeira e desferiu contra a vítima, causando lesões nos ombros e braços. A vítima reagiu às agressões e imobilizou o suspeito, que também sofreu escoriações pelo rosto.

O homem acabou contido por populares. O suspeito contou que apresentava fortes dores pelo corpo, sendo levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Verdão, e em seguida, encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Aos militares, a vítima contou que o homem danificou armário do quarto, sistema de alarmes e o portão eletrônico da garagem da casa. Os militares impediram o furto de diversos equipamentos eletrônicos.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT