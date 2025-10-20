SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem que matou colega de trabalho por ciúmes da ex-companheira
A Polícia Civil prendeu, no sábado (18.10), um homem, de 28 anos, em Paranatinga, acusado de matar o colega de trabalho, Josafá Jerônimo dos Santos, 52 anos, horas antes, por ciúmes de sua ex-companheira.
O crime ocorreu por volta das 03h40, no bairro Concórdia. O suspeito foi até a casa da ex-companheira e viu dois colegas de trabalho nas proximidades.
Ele imaginou que um dos dois pudessem estar mantendo um relacionamento afetivo com sua ex-companheira e, por ciúmes, partiu para cima dos colegas com uma faca.
Um deles conseguiu fugir, o outro, Josafá, foi atingido com uma facada no tórax do lado esquerdo. A vítima não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local. O Samu foi acionado e constatou o óbito.
Assim que acionada, a Polícia Civil deu início às investigações e às buscas ao suspeito. Por volta das 15 horas, ele se apresentou na Delegacia de Paranatinga, acompanhado de um advogado.
Ele recebeu voz de prisão em flagrante e o delegado de Paranatinga, Gabriel Conrado, representou pela conversão da prisão para preventiva, que foi deferida pela Justiça. Segundo o delegado, o suspeito possui passagens policiais por furto de arma de fogo e integração a organização criminosa.
“A Polícia Civil destaca a eficiência da ação integrada de inteligência e investigação, que possibilitou a rápida elucidação do crime e a prisão do autor em tempo recorde”, afirmou o delegado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra mulher em Sinop
Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante, na noite deste domingo (19.10), um homem, de 25 anos, suspeito por tentativa de homicídio, no bairro Jardim Veneza, em Sinop (480 km de Cuiabá). A vítima, de 29 anos, ressaltou ainda que a filha do casal, de 13 anos, também foi agredida ao tentar defendê-la.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 22 horas, as equipes foram acionadas para se deslocaram até o local para atenderem a uma situação de violência doméstica. O homem havia sido contido por um vizinho supostamente armado.
Aos policiais militares, a mulher contou que, sem motivo aparente, foi enforcada pelo companheiro e ameaçada de morte. Na ocasião, a filha do casal, de 13 anos, ao tentar proteger a mãe, foi empurrada e arremessada ao chão.
A vítima relembrou que em situações anteriores, o homem falava que pisaria em sua garganta para poder matá-la. Assim que os policiais militares chegaram na residência, identificaram e abordaram o suspeito, que tentou resistir à prisão.
Além disso, as equipes também realizaram buscas na casa da testemunha, no entanto, não localizaram nenhuma arma de fogo. Outras duas filhas do casal, sendo uma bebê de 3 meses e uma criança de 10 anos, ficaram aos cuidados de um responsável. Ambos envolvidos na ocorrência foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Força Tática prende casal com porções de maconha e pasta base de cocaína em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite deste domingo (19.10), em Várzea Grande. Com o casal, foram apreendidas 76 porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína e maconha.
Durante patrulhamento pela Operação Refac (Rede Enfrentamento às Facções Criminosas), a equipe da Força Tática recebeu denúncias sobre um casal que estava fazendo a venda de entorpecentes, em um conjunto habitacional, no bairro Parque Sabiá.
Diante das informações e características dos suspeitos, os militares se deslocaram ao endereço da denúncia e encontraram o casal, realizando abordagem imediata. Com a mulher, foram encontradas oito porções de pasta base. Já o homem foi flagrado tentando esconder uma sacola, contendo 30 porções da mesma droga.
Na continuidade das buscas, a Força Tática entrou na residência do casal e localizou o restante dos entorpecentes, que estavam espalhados em potes pela casa. Ainda foram apreendidos quatro celulares, uma balança de precisão e a quantia de R$ 713,00 em dinheiro.
Questionados sobre a procedência da droga e a denúncia de tráfico, os suspeitos permaneceram em silêncio.
O casal foi conduzido para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.
Fonte: PM MT – MT
