Polícia Civil prende homem que matou colega de trabalho por ciúmes da ex-companheira

A Polícia Civil prendeu, no sábado (18.10), um homem, de 28 anos, em Paranatinga, acusado de matar o colega de trabalho, Josafá Jerônimo dos Santos, 52 anos, horas antes, por ciúmes de sua ex-companheira.

O crime ocorreu por volta das 03h40, no bairro Concórdia. O suspeito foi até a casa da ex-companheira e viu dois colegas de trabalho nas proximidades.

Ele imaginou que um dos dois pudessem estar mantendo um relacionamento afetivo com sua ex-companheira e, por ciúmes, partiu para cima dos colegas com uma faca.

Um deles conseguiu fugir, o outro, Josafá, foi atingido com uma facada no tórax do lado esquerdo. A vítima não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local. O Samu foi acionado e constatou o óbito.

Assim que acionada, a Polícia Civil deu início às investigações e às buscas ao suspeito. Por volta das 15 horas, ele se apresentou na Delegacia de Paranatinga, acompanhado de um advogado.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e o delegado de Paranatinga, Gabriel Conrado, representou pela conversão da prisão para preventiva, que foi deferida pela Justiça. Segundo o delegado, o suspeito possui passagens policiais por furto de arma de fogo e integração a organização criminosa.

“A Polícia Civil destaca a eficiência da ação integrada de inteligência e investigação, que possibilitou a rápida elucidação do crime e a prisão do autor em tempo recorde”, afirmou o delegado.

Fonte: Policia Civil MT – MT