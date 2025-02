Polícia Civil prende homem que matou sogro do irmão durante discussão familiar

Um homem, autor de um homicídio ocorrido na última quinta-feira (20.2), em Várzea Grande, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na segunda-feira (24.2), em investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O investigado, de 28 anos, é irmão do genro da vítima e teve a ordem de prisão decretada pelo crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilite a defesa da vítima.

As investigações iniciaram depois que a equipe da DHPP foi acionada no Hospital Municipal de Várzea Grande para a liberação do corpo de Ezequiel Vieira do Nascimento, de 45 anos, vítima de homicídio por disparo de arma de fogo durante uma discussão familiar.

Na ocasião, os dois irmãos chegaram à residência em um carro escuro, ocasião em que o investigado chamou Ezequiel para frente da casa e iniciou uma discussão. Em seguida, ele efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no hospital. O genro da vítima, que havia ficado no interior do veículo, e o seu irmão (autor dos disparos) fugiram do local logo depois do crime.

Durante as investigações, os policiais da DHPP realizaram a coleta de imagens de câmeras de segurança do local, sendo possível confirmar a autoria e toda a ação dos investigados. Diante das evidências, o delegado Edison Pick representou pelo mandado de prisão do executor, que foi deferido pela Justiça.

A ordem de prisão contra o investigado foi cumprida na noite de segunda-feira (24). Ele foi conduzido à DHPP para as providências cabíveis e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça. As diligências seguem em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

