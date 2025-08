Polícia Civil prende homem que não aceitou término e descumpriu medidas protetivas em Várzea Grande

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (4.8), um homem, de 44 anos, por descumprimento de medida protetiva e perseguição contra a ex-companheira, em Várzea Grande.

O crime ocorreu no dia 15 de julho, quando o suspeito descumpriu as medidas protetivas impostas pela Justiça, a pedido da ex-companheira, de 50 anos. Ele a procurou em sua residência e a perseguiu por não aceitar o fim do relacionamento.

O suspeito foi preso pelos policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande (DDMCI-VG), foi encaminhado para a audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça.

A ação faz parte da Operação Shamar, realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso em todo o Estado para intensificar o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, ao longo do mês de agosto.

A operação tem por finalidade prevenir crimes de descumprimento de medidas protetivas, de perseguição, de violência psicológica e de feminicídio, além de desenvolver ações preventivas, como palestras, rodas de conversa e outras atividades sociais.

Fonte: Policia Civil MT – MT