Polícia Civil prende homem que tentou matar ex-companheira em Diamantino

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) controlou, por volta das 15h40 deste domingo (26.01), um incêndio de grandes proporções em uma carreta-tanque carregada de etanol, que estava na Avenida Carlos Guiney, no centro de Alto Araguaia (a 421 km de Cuiabá). Foram necessárias quase sete horas de trabalho para extinguir as chamas.

A equipe do 1° Núcleo Bombeiro Militar (1º NBM) atuou desde às 9h no combate ao incêndio, que teve início após a ruptura de uma área do tanque da carreta, que provocou o vazamento de etanol e, consequentemente, o surgimento das chamas. Por se tratar de um líquido altamente inflamável, o etanol contribuiu para a rápida propagação do incêndio no veículo, aumentando a complexidade e a dificuldade no combate ao fogo.

Duas viaturas foram mobilizadas para a ocorrência, sendo uma delas equipada com Líquido Gerador de Espuma (LGE), especialmente indicado para conter incêndios desta natureza. Também foi necessário o uso de areia, aplicada para absorver o etanol e evitar que ele se espalhasse, agravando a situação.

Além disso, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, da cidade de Mineiros, prestou apoio na operação. Essa força-tarefa foi essencial para conter o avanço do incêndio, que apresentava um elevado risco devido à possibilidade de explosão, além da proximidade de edificações e de um depósito de gás nas imediações.

Embora as chamas tenham sido controladas, os bombeiros permanecem no local para realizar o resfriamento do veículo e monitorar o vazamento de etanol, que ainda persiste. A ocorrência só é considerada encerrada quando não apresentar mais nenhum risco à população. Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar reforça a orientação para que os moradores do município respeitem a área de isolamento estabelecida.

Fonte: Governo MT – MT