Polícia Civil prende homem que tentou matar ex-companheira espancada em Cuiabá
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, prendeu preventivamente, nessa quinta-feira (16.10), um homem, de 31 anos, investigado por tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, de 31 anos.
Segundo relato da vítima, os dois viveram um relacionamento de dois anos, em que o homem era muito ciumento, a monitorava de várias formas e fazia uso de álcool e drogas.
Os dois terminaram em junho deste ano, durante uma discussão por ciúmes que levou a vítima a ser agredia com socos no rosto. O suspeito aceitou o término por um tempo, mas depois voltou a ir atrás da vítima por mensagens, inclusive prometendo matá-la caso a visse com outro homem.
No dia 8 de outubro deste ano, o suspeito ligou diversas vezes para a vítima. Quando ela chegou em casa, ele estava no local. A mulher tentou sair correndo, mas o ex-companheiro a perseguiu, a derrubou e começou a agredi-la.
A vítima foi arrastada para dentro de casa, enquanto era agredida. A filha dela, de 15 anos, estava presente. O homem obrigou a ex a chamar um veículo de aplicativo e, a ameaçando com uma faca, a levou para a casa dele, em outro bairro.
A vítima foi agredida até sangrar, o suspeito chegou a usar uma tábua de cozinha para espancá-la. As agressões e ameaças de morte duraram cerca de 50 minutos, até que a vítima viu um carro se aproximar, disse que era a polícia e o suspeito fugiu pulando o muro dos fundos.
A polícia chegou cinco minutos depois e encontrou a vítima com sangramento no nariz e nos olhos, dificuldade para caminhar, dores por todo o corpo e suspeita de fratura no tornozelo. Diante do estado dela, os policiais a encaminharam para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Botão do Pânico
Assim que acionada, a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) deu início às investigações do caso e requereu medidas protetivas para a vítima.
Já na sexta-feira (10), quando a vítima estava internada no Hospital Municipal de Cuiabá, o Botão do Pânico, mecanismo criado para a defesa de mulheres vítimas de violência doméstica, que envia um alerta imediato para a polícia caso o agressor se aproxime da vítima, foi acionado.
Uma equipe da Polícia Militar foi até o local e constatou que a vítima e o suspeito estavam no hospital para receber atendimento médico.
O suspeito havia sido agredido por membros de uma facção criminosa e, por isso, foi levado para o hospital, enquanto a vítima ainda estava internada devido à tentativa de feminicídio cometida pelo ex-companheiro.
O caso foi registrado e a equipe médica manteve a vítima e o suspeito em enfermarias distintas assim que constatou a medida protetiva.
Prisão
Diante da gravidade das lesões da vítima e do risco iminente à integridade física e à vida da vítima, a delegada titular da DEDM, Judá Marcondes, representou pela prisão preventiva do suspeito, medida prontamente deferida pelo Poder Judiciário.
Na tarde desta quinta-feira (16), equipes do Núcleo de Inteligência e de Capturas da DEDM localizaram o investigado no bairro Doutor Fábio II, em Cuiabá, cumpriram o mandado de prisão e o encaminharam para a delegacia.
“A Polícia Civil destaca que a atuação rápida e coordenada entre os setores da Delegacia da Mulher demonstra o comprometimento institucional no enfrentamento à violência de gênero e na proteção da vida das mulheres, reafirmando que todo ato de violência doméstica será rigorosamente apurado”, frisou a delegada Judá Marcondes.
Fonte: Policia Civil MT – MT
PRF conclui com sucesso a Patrulha da Saúde 2025 em Mato Grosso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, nesta semana, a edição 2025 da Patrulha da Saúde no estado de Mato Grosso. Trata-se de um programa nacional que tem como objetivo promover a atenção integral à saúde física e mental dos servidores e colaboradores da instituição. A iniciativa teve início no dia 19 de agosto, no município de Primavera do Leste, e percorreu diversas Delegacias da PRF no estado.
A Patrulha da Saúde busca incentivar práticas de autocuidado e prevenção ao adoecimento, por meio de ações como educação em saúde, sensibilização, orientações sobre qualidade de vida e promoção de hábitos saudáveis no ambiente de trabalho. A iniciativa também inclui a coleta de marcadores de saúde, que auxilia no monitoramento do bem-estar dos participantes e na realização de estudos epidemiológicos internos, proporcionando uma visão mais precisa sobre o estado de saúde dos servidores.
Após passar por Pontes e Lacerda, Cáceres, Rondonópolis, Sorriso e Sede da Superintendência, a ação chegou à sua etapa final, que ocorreu entre os dias 14 a 16 de outubro, na Delegacia de Barra do Garças.
A participação no programa é considerada fundamental para o fortalecimento do bem-estar individual e coletivo dentro da PRF, permitindo a identificação precoce de fatores de risco e promovendo um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e equilibrado, proporcionando ainda um momento de confraternização entre os servidores.
A Patrulha da Saúde reforça o compromisso institucional da PRF com a valorização do servidor e o cuidado contínuo com a saúde de sua força de trabalho.
Fonte: PRF – MT
PRF apreende mais de 30 kg de cocaína em ação integrada na BR-070 em Barra do Garças (MT)
Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 31,8 kg de cocaína, durante fiscalização no km 17 da BR-070, no município de Barra do Garças (MT). A ação foi conjunta com a Polícia Civil e a Polícia Penal de Mato Grosso, após troca de informações entre os órgãos de segurança pública.
O veículo Volvo/VM 330, que trafegava sentido decrescente, foi abordado por uma equipe da PRF. Durante a fiscalização, o suspeito informou que havia saído de Cuiabá (MT) após realizar entregas e retornava para Itaberaí (GO). Ao verificar o compartimento de carga, os policiais encontraram uma caixa fora do padrão do carregamento, o que levantou suspeita.
Na inspeção, foram localizados 30 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso aproximado de 30,8 kg, escondidos entre produtos alimentícios. Durante buscas complementares na cabine do caminhão, a equipe ainda encontrou 1 tablete de cloridrato de cocaína, pesando cerca de 1,05 kg.
Diante dos fatos, o motorista e o passageiro foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças (MT), junto com o material apreendido. O veículo foi removido para o pátio conveniado, onde permanece à disposição da Justiça.
A ação reforça o compromisso da Polícia Rodoviária Federal com o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade nas rodovias federais, por meio de fiscalizações estratégicas e cooperação entre forças de segurança.
Fonte: PRF – MT
