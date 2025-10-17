Polícia Civil prende homem que tentou matar ex-companheira espancada em Cuiabá

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, prendeu preventivamente, nessa quinta-feira (16.10), um homem, de 31 anos, investigado por tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, de 31 anos.

Segundo relato da vítima, os dois viveram um relacionamento de dois anos, em que o homem era muito ciumento, a monitorava de várias formas e fazia uso de álcool e drogas.

Os dois terminaram em junho deste ano, durante uma discussão por ciúmes que levou a vítima a ser agredia com socos no rosto. O suspeito aceitou o término por um tempo, mas depois voltou a ir atrás da vítima por mensagens, inclusive prometendo matá-la caso a visse com outro homem.

No dia 8 de outubro deste ano, o suspeito ligou diversas vezes para a vítima. Quando ela chegou em casa, ele estava no local. A mulher tentou sair correndo, mas o ex-companheiro a perseguiu, a derrubou e começou a agredi-la.

A vítima foi arrastada para dentro de casa, enquanto era agredida. A filha dela, de 15 anos, estava presente. O homem obrigou a ex a chamar um veículo de aplicativo e, a ameaçando com uma faca, a levou para a casa dele, em outro bairro.

A vítima foi agredida até sangrar, o suspeito chegou a usar uma tábua de cozinha para espancá-la. As agressões e ameaças de morte duraram cerca de 50 minutos, até que a vítima viu um carro se aproximar, disse que era a polícia e o suspeito fugiu pulando o muro dos fundos.

A polícia chegou cinco minutos depois e encontrou a vítima com sangramento no nariz e nos olhos, dificuldade para caminhar, dores por todo o corpo e suspeita de fratura no tornozelo. Diante do estado dela, os policiais a encaminharam para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Botão do Pânico

Assim que acionada, a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) deu início às investigações do caso e requereu medidas protetivas para a vítima.

Já na sexta-feira (10), quando a vítima estava internada no Hospital Municipal de Cuiabá, o Botão do Pânico, mecanismo criado para a defesa de mulheres vítimas de violência doméstica, que envia um alerta imediato para a polícia caso o agressor se aproxime da vítima, foi acionado.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local e constatou que a vítima e o suspeito estavam no hospital para receber atendimento médico.

O suspeito havia sido agredido por membros de uma facção criminosa e, por isso, foi levado para o hospital, enquanto a vítima ainda estava internada devido à tentativa de feminicídio cometida pelo ex-companheiro.

O caso foi registrado e a equipe médica manteve a vítima e o suspeito em enfermarias distintas assim que constatou a medida protetiva.

Prisão

Diante da gravidade das lesões da vítima e do risco iminente à integridade física e à vida da vítima, a delegada titular da DEDM, Judá Marcondes, representou pela prisão preventiva do suspeito, medida prontamente deferida pelo Poder Judiciário.

Na tarde desta quinta-feira (16), equipes do Núcleo de Inteligência e de Capturas da DEDM localizaram o investigado no bairro Doutor Fábio II, em Cuiabá, cumpriram o mandado de prisão e o encaminharam para a delegacia.

“A Polícia Civil destaca que a atuação rápida e coordenada entre os setores da Delegacia da Mulher demonstra o comprometimento institucional no enfrentamento à violência de gênero e na proteção da vida das mulheres, reafirmando que todo ato de violência doméstica será rigorosamente apurado”, frisou a delegada Judá Marcondes.

