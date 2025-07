Polícia Civil prende homem suspeito de agredir e ameaçar companheira

Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de matar uma pessoa a golpes de faca. O crime ocorreu nesse domingo (6.7), no distrito de Japuranã, distante cerca de 60km do município de Nova Bandeirantes.

A vítima, identificada por Diones Oliveira Pires, de 28 anos, foi encontrada por transeuntes já sem vida, por volta das 10h30, na Vila Gramado, próximo à uma serraria.

Ao chegar ao local, a equipe policial de Nova Bandeirantes encontrou o corpo com perfurações visíveis no pescoço e na região do peito.

As investigações apontam que o homicídio teria sido motivado por vingança pessoal. Informações preliminares levantadas pelos policiais, ainda no local, indicam que a vítima teria assediado uma sobrinha do suspeito, menor de idade.

Em posse das informações, parte da equipe policial saiu em diligências na tentativa de localizar e prender o suspeito, que foi detido na casa de um amigo, situada na zona rural do distrito, cerca de 1km do local do crime.

No momento da abordagem, questionado sobre o crime, o suspeito acabou confessando ter esfaqueado a vítima, que foi a óbito ainda no local.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT