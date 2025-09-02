CIDADES
Polícia Civil prende homem suspeito de homicídio em Alto Taquari
A Delegacia de Alto Taquari cumpriu na manhã desta terça-feira (2.9), o mandado de prisão temporária contra um homem de 18 anos, investigado pelo crime de homicídio. Ele é um dos alvos da Operação Tânatos, deflagrada em 13 de agosto deste ano pela unidade policial.
A operação teve como objetivo o cumprimento de 16 ordens judiciais expedidas pela Vara Única de Alto Taquari, incluindo oito mandados de prisão, seis de busca e apreensão domiciliar e dois de internação de adolescentes.
As investigações foram instauradas para apurar o desaparecimento de um homem de 26 anos, visto pela última vez em 28 de março de 2025, nas proximidades de uma agência bancária do município. De acordo com as apurações, a vítima foi brutalmente torturada e executada por integrantes da facção criminosa atuante na cidade, em razão de uma suposta importunação sexual contra uma adolescente da cidade.
Segundo as investigações, familiares da adolescente teriam acionado membros da facção para “resolver a questão”. Um tribunal do crime foi instaurado e, após deliberação entre os criminosos, a vítima foi condenada à morte.
Durante o cumprimento das ordens judiciais a Polícia Civil prendeu em flagrante duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas, com a apreensão de 77 porções de maconha, 12 porções de cocaína e 46 porções de pasta-base de cocaína. Outras cinco pessoas foram presas em razão de mandados de prisão temporária, e dois adolescentes foram apreendidos.
A Polícia Civil segue com as investigações para responsabilizar todos os envolvidos no crime.
Fonte: Policia Civil MT – MT
CIDADES
Festeja Sinop movimenta a economia e redes hoteleiras já registram aumento na ocupação
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Pedro Serafini, a relevância do evento para o município ultrapassa a programação cultural. Ele destacou que a economia local se fortalece de forma direta. “O comércio de Sinop superaquece nesse período. Mais de 70% da economia solidificada de Sinop vem do comércio e da prestação de serviços. Os 15 dias de Festeja movimentam todos os setores, inclusive provoca uma ação maior também no lado industrial. O Festeja é o investimento de Sinop para Sinop que proporciona também uma repercussão regional”, afirmou.
A dimensão econômica do evento também foi reforçada pelo vereador Célio Garcia, que destacou o papel da Prefeitura e da Câmara Municipal na realização da festa. “A Prefeitura tem a iniciativa e a Câmara dá total apoio porque são 51 anos de história. Estamos iniciando um novo ciclo e, evidentemente, precisamos comemorar. Além de ser um evento para o povo, isso movimenta a economia da nossa cidade e a Prefeitura sabe que são eventos importantes que acabam atraindo muitas pessoas”, disse o vereador.
A rede hoteleira é um dos setores impactados pelo Festeja. Segundo o presidente da Associação de Hotéis de Sinop, Marcelo Kreibich, o aumento na taxa de ocupação é expressivo. “O Festeja Sinop movimenta positivamente a cidade e nossos hotéis numa média geral de 20% a 30% a mais do que o habitual. Alguns eventos específicos nos trazem uma porcentagem maior, principalmente os shows nacionais que movimentam os finais de semana. O Festival de Pesca também é forte nesse sentido. A Romaria ainda é algo novo, mas deu mais do que certo, e este ano já tivemos um número maior de embarcações. Eu acredito que vai crescer nos próximos anos e isso é muito importante. A principal deficiência do setor é justamente nos finais de semana e no Festeja temos uma ocupação bem maior do que em outros períodos”, explicou.
Além da hotelaria, setores como alimentação, combustíveis e comércio em geral também devem ser impactados positivamente durante os dias do Festeja Sinop. Para o diretor do Sicoob Norte MT, Kleber Vargas, o evento também fortalece o aspecto social da cidade. Ele avaliou que a participação da cooperativa tem uma função simbólica importante. “Ficamos muito felizes em participar, ainda mais como uma cooperativa que é feita por pessoas. Um evento para tantas pessoas nos enche de alegria. Esses eventos são muito bons para a população. Ficamos felizes em ver a população aproveitando as programações sem brigas, sem nada que possa atrapalhar. Sinop é uma cidade polo aqui da região, então eventos assim trazem visibilidade para nossa cidade”, declarou.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Confira a programação completa do Festeja Sinop 2025:
03/09 (Quarta-Feira)
8h: Premiação do aluno com maior proficiência do Avalia MT – Emeb Rodrigo Damasceno
18h: Entrega de títulos de moradias dos Vilas – Auditório da Emeb de Tempo Integral Ivete Maria Crotti Dorner
04/09 (Quinta-Feira)
8h: Entrega de notebooks aos professores – Emeb Profª Marizete Weber
19h: Início do III Congresso Internacional AJEB-MT – Unemat
05/09 (Sexta-Feira)
17h: Inauguração do Centro de Especialidades Médicas; lançamento das obras de construção da UBS Nico Baracat e da sede própria da Secretaria de Segurança e Trânsito
06/09 (Sábado)
7h: Torneio de Pesca – Praia do Cortado
20h: Abertura dos portões do Estádio – Shows regionais e nacionais com Frank Aguiar e Marcos e Belutti
07/09 (Domingo)
8h: Festival de Praia – Praia do Cortado
16h30: Desfile Cívico e festivo – Avenida da Saudade (Av. Dom Henrique Froelich)
08/09 (Segunda-Feira)
8h: Lançamento da pedra fundamental da empresa Sinop Pacaembu
09/09 (Terça-Feira)
14h: Concurso de criação de slogan e logotipo do conselho de Alimentação Escolar – Ceforme
19h: Posse de servidores aprovados no concurso público 001/2024 – Câmara de Vereadores
10/09 (Quarta-Feira)
19h: Palestra com Sílvio Barros, Prefeito de Maringá – Câmara de Vereadores
11/09 (Quinta-Feira)
17h: Sessão solene em homenagem aos 35 anos de fundação da Unemat – Auditório da Unemat
12/09 (Sexta-Feira)
15h30: Lançamento da pedra fundamental da EVERMAT – usina de etanol – BR-163
20h: Abertura dos portões do Estádio para Shows regionais e nacional com Leo Santana
13/09 (Sábado)
8h: Festival de Praia (banho assistido) – Praia do Cortado
18h: Marcha para Jesus – Praça da Bíblia
19h: Abertura dos portões Estádio para show Gospel de Israel Salazar
22h: Baile da Cidade e show com Banda Metrô – Garden Hall Eventos
14/09 (Domingo)
8h: Festival de Praia – Praia do Cortado
14h: Show nacional com Matheus Fernandes – Praia do Cortado
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Festeja: Prefeitura homenageia escolas e professores destaques no desempenho de alfabetização
A solenidade fez parte do Festeja Sinop, que comemora os 51 anos do município, e teve como objetivo valorizar o esforço de diretores, coordenadores e professores alfabetizadores que alcançaram os melhores resultados com turmas do 2º e 5º ano. Além do reconhecimento individual, oito escolas municipais foram premiadas pelo crescimento significativo nos índices de alfabetização.
O prefeito Roberto Dorner destacou que o avanço da educação em Sinop é reflexo do compromisso dos profissionais da rede municipal. “Quando vemos a educação avançando, é sinal de que temos bons professores. As professoras homenageadas hoje estão fazendo aquilo que sempre prezamos, que é educação com qualidade. Estendemos esse pedido a todos os educadores: ajudem nossos filhos a ser melhores, a ter notas mais avançadas para que possamos construir um Brasil cada vez melhor. Com as novas escolas, as reformas e salas de aula que já entregamos, além das unidades que ainda estão em construção, temos a responsabilidade de oferecer uma base sólida”, disse.
A secretária de Educação, Salete Rodrigues, definiu o momento como uma celebração coletiva. “Hoje é um dia festivo para a educação de Sinop. Estamos aqui com os nossos diretores de escola e com os melhores alfabetizadores do município, reconhecidos pelo Avalia MT. Este é um momento de muita alegria e de reconhecimento aos nossos profissionais que estão nas escolas todos os dias”, afirmou a secretária.
A coordenadora de Educação Básica, Carla Ponce, ressaltou o esforço coletivo. Ela esteve à frente da Secretaria de Educação em 2024. “Hoje nós estamos aqui homenageando e reconhecendo o trabalho de cada um que, em 2024, se empenhou, trabalhou, ensinou e acompanhou de perto os alunos. As equipes gestoras cobraram dos professores e os professores se dedicaram de verdade. Tivemos um crescimento notável na aprendizagem e estamos muito felizes”, destacou a ex-secretária.
Representando o Governo do Estado, a coordenadora do programa Alfabetiza MT, Amanda Coped, destacou que o desempenho de Sinop tem sido exemplo para Mato Grosso. “Gostaria de parabenizar toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Sinop por este momento de reconhecimento. Oito escolas apresentaram resultados de avanço no IDEMT-ALFA na avaliação somativa de 2024. Nós, enquanto estado, parabenizamos e reconhecemos os gestores das escolas, porque os desafios são grandes todos os dias e mesmo assim houve o avanço em escolas do município de Sinop”, pontuou.
Resultados positivos
As oito escolas municipais homenageadas pelo avanço no IDEMT-ALFA foram: Emeb José Reinaldo de Oliveira, com crescimento de 32% e desempenho 4,73; Emeb Simão Flach, também com 32% de crescimento e desempenho 4,56; Emeb Lisiane Fucks Bohrer, com crescimento de 32% e desempenho 4,46; Emeb Professora Marizete Weber, com 21% de crescimento e desempenho 3,57; Emeb Professora Leni Terezinha Benedetti com crescimento de 18% e desempenho 3,82; Centro Educacional Lindolfo José Trierweiller, com crescimento de 13% e desempenho 4,32; Emeb Basiliano do Carmo de Jesus, com 8% de crescimento e desempenho 4,73; e Emeb Rodrigo Damasceno, com 3% de crescimento e desempenho 4,70.
A diretora da EMEB José Reinaldo de Oliveira, Rosângela Pires de Lima Geminiano, comemorou o resultado alcançado pela instituição que liderou o ranking de crescimento no IDEMT-ALFA. “Esse avanço faz toda a diferença na vida dos nossos alunos, na escola e na comunidade como um todo. Nós, enquanto escola, estamos muito felizes com o percentual alcançado. Ser a unidade que mais avançou mostra que nosso trabalho coletivo deu resultado”, disse.
Entre os professores homenageados, Klaytiane Laura Nascimento Ramos, da EMEB Aleixo Schenatto, falou sobre os desafios da profissão e a emoção de ser reconhecida. “Eu fico muito feliz, com o coração explodindo de alegria, porque percebo que ainda vale a pena insistir em algo que muitas vezes parece sem solução. Hoje vemos que existem pessoas que precisam ainda mais de nós, principalmente no acolhimento. Educação é isso: acolher, ter paciência, dedicar-se. A educação é o berço de tudo. É onde começa a formação de bons profissionais e de boas pessoas”, afirmou.
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Polícia Civil prende homem suspeito de perseguir e agredir ex-companheira
Polícia Civil prende homem suspeito de homicídio em Alto Taquari
Servidores de Cuiabá têm quatro opções de cursos de qualificação
Festeja Sinop movimenta a economia e redes hoteleiras já registram aumento na ocupação
MPMT lança materiais de combate ao bullying LGBTfóbico nas escolas
Segurança
Polícia Civil prende homem suspeito de perseguir e agredir ex-companheira
A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Rondonópolis, prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (2.9), um homem,...
Polícia Civil prende homem suspeito de homicídio em Alto Taquari
A Delegacia de Alto Taquari cumpriu na manhã desta terça-feira (2.9), o mandado de prisão temporária contra um homem de...
Polícia Militar prende suspeito por violência doméstica e apreende pistola em Pontes e Lacerda
Policiais militares do 18º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 62 anos, pelo crime de lesão corporal motivado por...
MT
Brasil
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Sema abre inscrições para atendimento em mutirão do CAR Digital 2.0 em Sinop
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Sefaz orienta contribuintes sobre autorização de notas fiscais eletrônicas
-
CIDADES5 dias atrás
Livro Abraçada pelas Pernas é distribuído em escolas públicas de Sinop
-
CIDADES4 dias atrás
População de Sinop ultrapassa os 223 mil habitantes e prefeito atribui ao planejamento do município