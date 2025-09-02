Polícia Civil prende homem suspeito de perseguir e agredir ex-companheira

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Rondonópolis, prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (2.9), um homem, de 31 anos, suspeito de perseguir e agredir sua ex-companheira, de 23 anos.

Segundo o relato da vítima, o relacionamento entre os dois chegou ao fim no último sábado (30.8). Desde então, o suspeito não aceita o término e passou a persegui-la, indo até sua residência sem autorização, realizando ligações insistentes e proferindo ameaças.

Na madrugada desta terça-feira, ele chegou a procurá-la na casa de uma vizinha. Em seguida, foi à residência da vítima e iniciou uma discussão ao acessar mensagens no celular da ex-companheira. Em meio à briga, o suspeito agrediu a vítima fisicamente com enforcamento, puxões de cabelo, tapas e chutes, além de quebrar o aparelho telefônico dela.

As agressões cessaram após a vítima gritar por socorro e os vizinhos saírem nas janelas de casa, o que inibiu a ação do homem. Segundo a vítima, o ex-companheiro fez diversas ameaças de morte e já teria tentado intimidá-la em outras ocasiões, inclusive em seu ambiente de trabalho.

Após a violência, a mulher foi até a DEDM e registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal, injúria, calúnia, violação de domicílio e perseguição. Diante disso, a equipe da Especializada iniciou as buscas para localizar o autor.

Ele foi encontrado em seu local de trabalho, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia.

Fonte: Policia Civil MT – MT