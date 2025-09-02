SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem suspeito de perseguir e agredir ex-companheira
A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Rondonópolis, prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (2.9), um homem, de 31 anos, suspeito de perseguir e agredir sua ex-companheira, de 23 anos.
Segundo o relato da vítima, o relacionamento entre os dois chegou ao fim no último sábado (30.8). Desde então, o suspeito não aceita o término e passou a persegui-la, indo até sua residência sem autorização, realizando ligações insistentes e proferindo ameaças.
Na madrugada desta terça-feira, ele chegou a procurá-la na casa de uma vizinha. Em seguida, foi à residência da vítima e iniciou uma discussão ao acessar mensagens no celular da ex-companheira. Em meio à briga, o suspeito agrediu a vítima fisicamente com enforcamento, puxões de cabelo, tapas e chutes, além de quebrar o aparelho telefônico dela.
As agressões cessaram após a vítima gritar por socorro e os vizinhos saírem nas janelas de casa, o que inibiu a ação do homem. Segundo a vítima, o ex-companheiro fez diversas ameaças de morte e já teria tentado intimidá-la em outras ocasiões, inclusive em seu ambiente de trabalho.
Após a violência, a mulher foi até a DEDM e registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal, injúria, calúnia, violação de domicílio e perseguição. Diante disso, a equipe da Especializada iniciou as buscas para localizar o autor.
Ele foi encontrado em seu local de trabalho, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende homem suspeito de homicídio em Alto Taquari
A Delegacia de Alto Taquari cumpriu na manhã desta terça-feira (2.9), o mandado de prisão temporária contra um homem de 18 anos, investigado pelo crime de homicídio. Ele é um dos alvos da Operação Tânatos, deflagrada em 13 de agosto deste ano pela unidade policial.
A operação teve como objetivo o cumprimento de 16 ordens judiciais expedidas pela Vara Única de Alto Taquari, incluindo oito mandados de prisão, seis de busca e apreensão domiciliar e dois de internação de adolescentes.
As investigações foram instauradas para apurar o desaparecimento de um homem de 26 anos, visto pela última vez em 28 de março de 2025, nas proximidades de uma agência bancária do município. De acordo com as apurações, a vítima foi brutalmente torturada e executada por integrantes da facção criminosa atuante na cidade, em razão de uma suposta importunação sexual contra uma adolescente da cidade.
Segundo as investigações, familiares da adolescente teriam acionado membros da facção para “resolver a questão”. Um tribunal do crime foi instaurado e, após deliberação entre os criminosos, a vítima foi condenada à morte.
Durante o cumprimento das ordens judiciais a Polícia Civil prendeu em flagrante duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas, com a apreensão de 77 porções de maconha, 12 porções de cocaína e 46 porções de pasta-base de cocaína. Outras cinco pessoas foram presas em razão de mandados de prisão temporária, e dois adolescentes foram apreendidos.
A Polícia Civil segue com as investigações para responsabilizar todos os envolvidos no crime.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar prende suspeito por violência doméstica e apreende pistola em Pontes e Lacerda
Policiais militares do 18º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 62 anos, pelo crime de lesão corporal motivado por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, na manhã desta terça-feira (2.9), em Pontes e Lacerda. Com o suspeito, a PM também apreendeu uma pistola e cinco munições.
A equipe foi acionada via 190 por uma mulher, de 48 anos, que denunciou estar em situação de risco após ter sido agredida pelo seu esposo. De acordo com a vítima, ela e o marido estavam em uma discussão quando ele teria lhe empurrado contra uma pia, causando lesões, além de fazer ameaças com uma faca.
Os policiais foram ao endereço e encontraram a vítima bastante abalada. Para os militares, a mulher disse ainda que temia por sua vida e segurança, pois o seu marido estava com uma arma de fogo guardada na casa.
Nas buscas dentro do imóvel, os militares abordaram o agressor e deram voz de prisão a ele. Na continuidade das buscas, também foi localizada uma pistola de calibre 22 carregada com cinco munições.
O homem foi conduzido até o batalhão da PM para demais procedimentos e chegou a passar mal, com a pressão arterial alta. Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e depois conduzido para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.
Fonte: PM MT – MT
