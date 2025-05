Polícia Civil prende homem suspeito por estupro de enteada em Lucas do Rio Verde

A Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira (20.5), em Lucas do Rio Verde, o mandado de prisão de um homem suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu no município de Sinop.

A vítima, uma menor de 08 anos, era sua enteada. À época, um laudo pericial realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) atestou a ocorrência de conjunção carnal. Conforme a menor, os estupros ocorreram por diversas vezes, desde o mês de fevereiro deste ano.

O suspeito estava foragido desde 25 de abril de 2025 e foi localizado na cidade de Lucas do Rio Verde.

“A prisão é de grande simbolismo nesse Maio Laranja, mês de combate ao abuso e exploração sexual infantil no Brasil, reafirmando o compromisso e papel de polícia investigativa da Polícia Civil junto à população sinopense”, destacou a titular Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso (DEDMCAI), delegada Renata Evangelista.

O suspeito foi conduzido até a delegacia para as devidas providências legais cabíveis e disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT