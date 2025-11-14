MATO GROSSO
Polícia Civil prende idosa e outros três envolvidos em tentativa de sequestro em Chapada dos Guimarães
Quatro pessoas, dentre elas uma idosa de 69 anos, suspeitas de planejarem o sequestro de um jovem de 26 anos, foram presas em flagrante pela Polícia Civil, na quinta-feira (12.11), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Chapada dos Guimarães.
Além da idosa, foram presos a irmã dela, de 55 anos, e dois homens identificados como integrantes de uma facção criminosa. O crime teria sido motivado pela cobrança de uma suposta dívida que o rapaz teria com a idosa, sua ex-companheira.
Os suspeitos responderão pelos crimes de sequestro e cárcere privado tentado e extorsão, no caso dos faccionados responsáveis pelas ameaças e cobranças.
As investigações iniciaram após a vítima procurar a Polícia Civil relatando que vinha recebendo mensagens e áudios com graves ameaças e exigências de pagamento de supostas dívidas com a ex-companheira.
Na quinta-feira (12), os suspeitos tentaram sequestrar a vítima, a forçando a entrar em um veículo, porém o jovem conseguiu se desvencilhar dos suspeitos, ocasião em que procurou a delegacia.
Informações apontam que o objetivo do grupo era levar a vítima para ser submetida a um “tribunal do crime”, procedimento interno utilizado por facções para impor punições.
Segundo as investigações, a idosa e sua irmã procuraram membros de uma facção criminosa para obrigar o jovem a pagar a dívida, porém, o valor cobrado se referia a presentes que ela havia dado ao rapaz durante o período em que tiveram o relacionamento amoroso.
Entre os envolvidos nas ameaças, estava um dos faccionados, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, reforçando o grau de organização e ousadia da ação criminosa.
Assim que recebeu a comunicação dos fatos, os policiais civis da Chapada dos Guimarães iniciaram as diligências conseguindo localizar e prender os faccionados que já estavam em fuga do município. Já as duas mulheres foram encontradas em suas residências, onde foram realizadas suas prisões.
Os quatro suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde após serem interrogados pelo delegado Igor Sasaki, foram autuados em flagrante, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Militar apreende arma e prende três homens por tentativa de homicídio em Cáceres
Equipes do 6º Comando Regional prenderam três homens, com idades entre 19 e 24 anos, por violação de domicílio, direção perigosa e tentativa de homicídio, na madrugada desta-sexta (14.11), em Cáceres. Os criminosos foram presos em flagrante após efetuarem diversos disparos de arma de fogo dentro de uma residência. Um revólver foi apreendido.
As equipes da cidade se deslocaram até o bairro São José após receberem denúncias de que um veículo de cor branca circulava nas imediações de uma casa, passando pelo local por diversas vezes, de modo suspeito.
Enquanto estavam indo até a residência, os militares receberam novas informações de que os criminosos, que ocupavam o carro, teriam invadido a residência e efetuado diversos disparos de arma de fogo dentro da casa, na tentativa de matar um desafeto. Ainda segundo o relato das vítimas, os criminosos entraram em diversos cômodos e fugiram depois de tentarem realizar a ação.
Os militares iniciaram diligência e encontraram o veículo, com as mesmas características informadas, que fugiu em alta velocidade ao se deparar com as viaturas da PM. Os policiais continuaram a perseguição e fizeram um cerco, impossibilitando a continuidade da fuga dos suspeitos.
Os criminosos arremessaram uma arma de fogo pela janela, sendo um revólver calibre .38, que foi recolhida pela PM. Em abordagem e revista pessoal, mais nada de ilícito foi encontrado.
O trio foi conduzido para a delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: Governo MT – MT
Servidores ativos de MT têm até 30 de novembro para realizar recadastramento obrigatório de 2025
Faltam apenas 16 dias para o fim do prazo do recadastramento obrigatório dos servidores públicos ativos e empregados estaduais de Mato Grosso. O procedimento, realizado pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), é indispensável para garantir a atualização cadastral e a regularização funcional dos servidores.
A não realização do recadastramento poderá resultar na suspensão do pagamento, conforme determina a legislação vigente. O processo tem como finalidade corrigir, atualizar e ampliar dados pessoais, funcionais e de qualificação dos servidores, assegurando maior eficiência, transparência e confiabilidade às informações da Administração Pública estadual.
Devem realizar o procedimento servidores efetivos civis, comissionados, requisitados, cedidos, permutados, afastados ou licenciados, bem como militares, empregados públicos, contratados temporários, residentes técnicos e estagiários.
A obrigatoriedade não se aplica a aposentados e pensionistas, que já realizam comprovação de vida junto ao MT Prev, nem a servidores que ingressaram após o início do período de recadastramento. Nos casos de contratos temporários, estágios ou residências técnicas com término dentro do prazo, o recadastramento deve ser feito antes do encerramento do vínculo.
As informações do recadastramento servirão para atualizar o Banco de Talentos do servidor com as suas novas formações, capacitações e experiências profissionais. A iniciativa realiza o mapeamento do perfil de cada servidor, levando em conta seus conhecimentos e habilidades, a fim de direcioná-los para atividades estratégicas e específicas.
O acesso ao recadastramento pode ser feito pelos Portais do Servidor ou do Recadastramento.
Em caso de dúvidas ou se o e-mail estiver desatualizado, o servidor deve procurar a unidade setorial de Gestão de Pessoas da sua lotação para regularizar as informações.
Fonte: Governo MT – MT
