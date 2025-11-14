Polícia Civil prende idosa e outros três envolvidos em tentativa de sequestro em Chapada dos Guimarães

Quatro pessoas, dentre elas uma idosa de 69 anos, suspeitas de planejarem o sequestro de um jovem de 26 anos, foram presas em flagrante pela Polícia Civil, na quinta-feira (12.11), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Chapada dos Guimarães.

Além da idosa, foram presos a irmã dela, de 55 anos, e dois homens identificados como integrantes de uma facção criminosa. O crime teria sido motivado pela cobrança de uma suposta dívida que o rapaz teria com a idosa, sua ex-companheira.

Os suspeitos responderão pelos crimes de sequestro e cárcere privado tentado e extorsão, no caso dos faccionados responsáveis pelas ameaças e cobranças.

As investigações iniciaram após a vítima procurar a Polícia Civil relatando que vinha recebendo mensagens e áudios com graves ameaças e exigências de pagamento de supostas dívidas com a ex-companheira.

Na quinta-feira (12), os suspeitos tentaram sequestrar a vítima, a forçando a entrar em um veículo, porém o jovem conseguiu se desvencilhar dos suspeitos, ocasião em que procurou a delegacia.

Informações apontam que o objetivo do grupo era levar a vítima para ser submetida a um “tribunal do crime”, procedimento interno utilizado por facções para impor punições.

Segundo as investigações, a idosa e sua irmã procuraram membros de uma facção criminosa para obrigar o jovem a pagar a dívida, porém, o valor cobrado se referia a presentes que ela havia dado ao rapaz durante o período em que tiveram o relacionamento amoroso.

Entre os envolvidos nas ameaças, estava um dos faccionados, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, reforçando o grau de organização e ousadia da ação criminosa.

Assim que recebeu a comunicação dos fatos, os policiais civis da Chapada dos Guimarães iniciaram as diligências conseguindo localizar e prender os faccionados que já estavam em fuga do município. Já as duas mulheres foram encontradas em suas residências, onde foram realizadas suas prisões.

Os quatro suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde após serem interrogados pelo delegado Igor Sasaki, foram autuados em flagrante, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça.

