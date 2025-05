Polícia Civil prende idosa por pesca predatória em Barão de Melgaço

Um senhora, de 60 anos, foi presa pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (14.5), suspeita de prática predatória, em Barão de Melgaço.

A prisão foi ocorreu após diligências policiais realizadas Delegacia de Meio Ambiente (Dema), a partir de denúncias recebidas de quem uma mulher idosa estaria estocando peixes em sua residência, situada na região pantaneira de Barão de Melgaço.

Conforme o apurado pela equipe policial, a suspeita, que é aposentada, estaria estocando uma grande quantidade de pescado irregular em um quarto nos fundos da casa e que, além disso, o local serviria como uma espécie de depósito de materiais de pesca.

Os policiais também tinham a informação de que, nesta terça-feira (13.5), a suspeita teria recebido uma grande quantidade de pescado, da espécie pintado e cachara, que são espécies proibidas de serem capturadas. Informações preliminares indicavam que a suspeita, na companhia de outros familiares, teria como prática a pesca predatória por meio do uso de redes e que todo pescado armazenado seria proveniente dessa ação.

Diante das informações apuradas, uma equipe da Dema começou a fazer vigilância do local, em que foi observada a movimentação no quarto dos fundos, local indicado na denúncia como estoque do pescado. Na ação policial, foi possível observar a idosa entrando ao recinto com um peixe na mão, aparentando ser da espécie de pintado.

Em razão disso, uma equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) foi acionada e, numa ação conjunta, foi realizada a abordagem ao local, sendo apreendido diversos apetrechos de pesca predatória como: duas redes, seis tarrafas, sete molinetes, uma caixa de pesca, das motosserras sem documentação e um motor sem saibro.

No interior do freezer foram encontradas quatro sacolas com espécie de lambaris, duas unidades de cachara, 36 de pintados.

A suspeita e todo material foi apreendido foram conduzidos para delegacia para as devidas providências legais.

Fonte: Policia Civil MT – MT