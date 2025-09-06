Polícia Civil prende idoso procurado por tentativa de homicídio

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na noite desta sexta-feira (5.9), a solenidade alusiva à comemoração dos 190 anos de fundação da instituição e à formatura de promoção de 983 praças e oficiais da corporação. A solenidade ocorreu na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Foram promovidos 888 praças, sendo 27 novos subtenentes, 384 primeiros-sargentos, 164 segundos-sargentos, 294 terceiros-sargentos e 19 cabos. Entre os oficiais, foram promovidos 29 segundos-tenentes, vindos do Curso de Formação de Oficiais (CFO), 55 majores e um tenente-coronel.

Também na solenidade, os oficiais Anderson Luiz do Prado, Ernesto Xavier de Lima Junior, Fernando Francisco Turbino dos Santos, Gibson Almeida Costa Junior, Jordan Espíndola dos Santos, Manoel Bugalho Neto, Ricardo de Almeida Mendes, Sara Cristina da Silva Borges, Sávio Pellegrini Monteiro e Waldiley Alencar Taques do Valle Junior foram oficializados como novos coronéis da instituição.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, parabenizou os militares promovidos e agradeceu ao Governo do Estado pela entrega na valorização profissional dos policiais, que possibilitou a aceleração para que a corporação fosse promovida.

“Sentimento de muito alegria de estar nesse momento e também em agradecer ao governador Mauro Mendes por estar desenvolvendo a Polícia Militar, em especial aos seus 190 anos. Ainda mais neste ano, em que tivemos o desenvolvimento das carreiras dos policiais militares, contando com essa promoção, o que também é importante para todas as famílias dos militares e, principalmente, para a sociedade mato-grossense, que recebe como entrega os serviços prestados pela corporação e a sua segurança”, destacou o coronel.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Cesar Roveri, enfatizou os investimentos realizados pelo Governo do Estado e a modernização das forças de segurança.

“Desde 2019, o governador Mauro Mendes de cara priorizou a segurança pública e a segurança da população, estamos falando de armamentos, pistola Glock, fuzis, viaturas, coletes. Também investimos em tecnologia, como o Vigia Mais MT, onde estamos com praticamente 14 mil câmeras em 128 municípios. Investimento nos servidores, reformulamos as carreiras da PM, abrimos vagas para promoções, gratificações para cargos de comando, entre outras atitudes que estão dando bons resultados no trabalho e nos índices de criminalidade”, pontuou o secretário.

Presente na solenidade, o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, parabenizou a promoção dos policiais militares nos 190 anos da PMMT, enalteceu a atual gestão do Governo do Estado de Mato Grosso com a valorização das Forças de Segurança, bem como a integração entre os Estados no combate às facções criminosas.

“Fomos os primeiros estados a avançar nessa integração entre as Forças de Segurança, ou seja, eu e o governador Mauro Mendes entendemos que não existe a divisa entre Goiás e Mato Grosso. Temos objetivos em comum que é fortalecer cada vez mais a Segurança Pública, dar melhores condição de combate, com armamentos de ponta e capacitação dos nossos homens e mulheres. Mato Grosso tem sido uma referência no cenário nacional sobre o combate às facções criminosas”, destacou Caiado.

O deputado federal licenciado e secretário-chefe de Estado da Casa Civil, Fábio Garcia, também celebrou a nova graduação dos policiais militares, ressaltando o investimento do Governo do Estado à Segurança Pública de Mato Grosso.

“Não poupamos esforços e nem orçamento para poder entregar a cada policial militar as melhores condições de trabalho para o combate e enfrentamento da criminalidade. O governador Mauro Mendes é exemplo como é governar, administrar e saber o que é prioridade para construir uma sociedade de bem. Só temos agradecer à todos os militares que estão aqui hoje, que se dedicam diariamente para garantir a segurança da população mato-grossense. É uma profissão de coragem e bravura que merece total respeito e admiração”, enfatizou.

“Aqui nós temos orgulho da Polícia Militar, da Segurança Pública e do combate às facções criminosas. A prioridade em todo o Estado é de combater à criminalidade. A gloriosa Polícia Militar merece todo respeito de cada cidadão. O governador Mauro Mendes está fazendo um excelente trabalho junto às Forças de Segurança. Parabéns para cada policial militar. Nós como população reconhecemos esse esforço diário e comprometimento com a farda”, discursou o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini.

Também estiveram presentes na solenidade, o senador Wellington Fagundes; os deputados federais Coronel Assis e Gisela Simona; os secretários de Estado, David Moura (Cultura, Esporte e Lazer), Laice Souza (Comunicação), Klebson Gomes (Assistência Social e Cidadania); os prefeitos Flávia Moretti (Várzea Grande) e Alexandre Lopes (Campo Verde); a delegada-geral da Polícia Judiciária Civil, Daniela Maidel; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Flávio Gledson Vieira Bezerra; entre demais autoridades.

