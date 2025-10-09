Polícia Civil prende idoso que matou vizinho em Pontes e Lacerda

A Polícia Militar prendeu sete homens membros de facções criminosas e retiraram de circulação seis armas de fogo, nesta quarta-feira (8.10), na cidade de Cáceres. Os suspeitos foram presos em duas ocorrências registradas. Entre as armas apreendidas, estava uma submetralhadora. Além disso, pistolas e revólveres também foram apreendidos.

Em uma das ocorrências, a PM recebeu denúncias sobre criminosos que haviam invadido uma casa, procurando uma pessoa. Diante das informações recebidas, as equipes do 6º Batalhão, Força Tática do 6º CR e Batalhão Rotam iniciaram diligências na busca dos criminosos.

Os militares fizeram abordagem a um veículo Gol branco, sem placas de identificação, com as mesmas características do carro que teria participado do crime. Na abordagem, o condutor confessou que seria o motorista da ação criminosa. Ele ainda revelou que estava com dois homens e que teria deixado a dupla em uma residência próxima.

A PM se deslocou ao endereço informado e encontrou os dois homens, que danificaram seus celulares ao verem a chegada dos policiais, sendo detidos rapidamente. No mesmo momento, o quarto suspeito surgiu em um veículo e fugiu em alta velocidade, sendo perseguido e detido pela Rotam.

Questionados sobre possuírem materiais ilícitos guardados, o último suspeito detido revelou ter um revólver em sua casa, para proteção pessoal. Já os outros homens disseram que o suspeito teria sido o responsável por organizar o crime e revelaram um local onde estavam mais armas guardadas pela facção criminosa.

Os policiais se deslocaram aos dois endereços. Em uma casa, apreenderam um revólver de calibre .38 escondido embaixo de um colchão. Já no segundo imóvel, da facção criminosa, encontraram uma espingarda de calibre 12 e uma submetralhadora de calibre .9mm, munições também foram localizadas e os suspeitos receberam voz de prisão.

Na segunda ocorrência registrada, no final da noite, as equipes policiais de Cáceres receberam denúncias sobre um veículo Gol de cor vermelha que estava com homens armados. De acordo com as informações, o grupo seria de faccionados que estariam indo cometer um homicídio contra um integrante de facção rival.

Os militares iniciaram diligências e encontraram o veículo com três ocupantes. Ao se aproximarem para abordagem, os policiais notaram que os homens tentavam esconder alguns objetos.

Na revista pessoal aos suspeitos, nada de ilícito foi encontrado. Já na verificação ao carro, mais precisamente no porta-malas, a PM localizou um revólver e duas pistolas, todos carregados com munições.

Para os policiais, os criminosos afirmaram pertencer a uma facção, mas não disseram o motivo de estarem com as armas. Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

