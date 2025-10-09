SEGURANÇA
Polícia Civil prende idoso que matou vizinho em Pontes e Lacerda
Um idoso que matou por desavença o vizinho com um golpe de faca, na noite de quarta-feira (8.10), no município de Pontes e Lacerda, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, pouco tempo depois de cometer o crime.
O autor, de 65 anos, foi autuado pelos crimes de homicídio doloso, desacato e resistência à prisão. A vítima, Agnaldo do Nascimento Pereira, 37 anos, foi atingida com um golpe de faca na axila esquerda.
Na noite de quarta-feira (8), a equipe da Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda foi acionada pela Polícia Militar, para atender uma ocorrência com resultado morte na região central da cidade.
No local os policiais civis passaram a diligenciar para apurar o ocorrido, e conseguiram identificar o autor do crime. O corpo da vítima foi encontrado caído em frente a casa do idoso.
Com base nos indícios, o suspeito foi localizado para prestar esclarecimentos. Durante a abordagem o idoso desacatou os policiais civis, agiu com desobediência e com agressão desferindo socos contra a equipe.
O suspeito foi contido e conduzido à Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda, interrogado e autuado em flagrante por homicídio doloso, desacato e resistência à prisão. Em seguida o preso foi colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende sete faccionados e apreende seis armas de fogo em Cáceres
A Polícia Militar prendeu sete homens membros de facções criminosas e retiraram de circulação seis armas de fogo, nesta quarta-feira (8.10), na cidade de Cáceres. Os suspeitos foram presos em duas ocorrências registradas. Entre as armas apreendidas, estava uma submetralhadora. Além disso, pistolas e revólveres também foram apreendidos.
Em uma das ocorrências, a PM recebeu denúncias sobre criminosos que haviam invadido uma casa, procurando uma pessoa. Diante das informações recebidas, as equipes do 6º Batalhão, Força Tática do 6º CR e Batalhão Rotam iniciaram diligências na busca dos criminosos.
Os militares fizeram abordagem a um veículo Gol branco, sem placas de identificação, com as mesmas características do carro que teria participado do crime. Na abordagem, o condutor confessou que seria o motorista da ação criminosa. Ele ainda revelou que estava com dois homens e que teria deixado a dupla em uma residência próxima.
A PM se deslocou ao endereço informado e encontrou os dois homens, que danificaram seus celulares ao verem a chegada dos policiais, sendo detidos rapidamente. No mesmo momento, o quarto suspeito surgiu em um veículo e fugiu em alta velocidade, sendo perseguido e detido pela Rotam.
Questionados sobre possuírem materiais ilícitos guardados, o último suspeito detido revelou ter um revólver em sua casa, para proteção pessoal. Já os outros homens disseram que o suspeito teria sido o responsável por organizar o crime e revelaram um local onde estavam mais armas guardadas pela facção criminosa.
Os policiais se deslocaram aos dois endereços. Em uma casa, apreenderam um revólver de calibre .38 escondido embaixo de um colchão. Já no segundo imóvel, da facção criminosa, encontraram uma espingarda de calibre 12 e uma submetralhadora de calibre .9mm, munições também foram localizadas e os suspeitos receberam voz de prisão.
Na segunda ocorrência registrada, no final da noite, as equipes policiais de Cáceres receberam denúncias sobre um veículo Gol de cor vermelha que estava com homens armados. De acordo com as informações, o grupo seria de faccionados que estariam indo cometer um homicídio contra um integrante de facção rival.
Os militares iniciaram diligências e encontraram o veículo com três ocupantes. Ao se aproximarem para abordagem, os policiais notaram que os homens tentavam esconder alguns objetos.
Na revista pessoal aos suspeitos, nada de ilícito foi encontrado. Já na verificação ao carro, mais precisamente no porta-malas, a PM localizou um revólver e duas pistolas, todos carregados com munições.
Para os policiais, os criminosos afirmaram pertencer a uma facção, mas não disseram o motivo de estarem com as armas. Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil cumpre 28 ordens judiciais contra integrantes de facção criminosa atuante em Jangada
A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (9.10), a segunda fase da “Operação Devastate”, com o objetivo de dar cumprimento a 28 ordens judiciais no combate às facções criminosas, atuantes na cidade de Jangada.
Do total de ordens judiciais, 14 foram de mandados de prisão preventiva e outros 14 de busca e apreensão domiciliares.
Os mandados foram expedidos pela Comarca de Rosário Oste, como resultado das representações por medidas cautelares de buscas e prisões procedidas pela autoridade policial.
“Nossa investigação conseguiu apurar e levantar fortes indícios de envolvimento dos suspeitos, alvos da operação, com ao tráfico de drogas em Jangada”, disse o delegado responsável pela coordenação da operação, Mauro Perassolli.
Primeira fase
Na primeira fase da operação, realizada em agosto, a Polícia Civil deu cumprimento a 58 mandados judiciais contra alvos que possuem ligações com facções criminosas atuantes em Rosário Oeste.
Foram 27 mandados de prisão preventiva e 31 de buscas e apreensão, determinados pela Comarca de Rosário Oeste e cumpridos em diversos pontos da cidade.
Nome da Operação
A Operação foi denominada “Devastate”, em alusão à ideia de devastar o crime organizado no município, como um desdobramento do Programa Tolerância Zero, do Governo do Estado.
Compromisso institucional
“A Polícia Civil mantém seu compromisso em zelar pela sociedade e garantir a ordem pública, mediante investigação para apurar e reprimir os delitos; em defesa da paz social de Jangada, enfatizou o delegado Mauro Perassolli.
Fonte: Policia Civil MT – MT
