Polícia Civil prende integrante de associação criminosa especializada em roubos a carros-fortes

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Guarantã do Norte, cumpriu mandado de prisão preventiva contra um dos alvos da segunda fase da Operação Senhor das Armas, deflagrada na manhã desta sexta-feira (28.2), pela Polícia Civil do Pará, com alvo em uma facção criminosa envolvida em ataques a carros-fortes na região de Tucuruí (PA).

O preso, P.H.V.G, é filho de outro criminoso de alta periculosidade, com extensa ficha criminal, sendo apontado como líder de uma associação criminosa, que atua em roubo a bancos, na modalidade “Novo Cangaço”, assim como em roubos a veículos de transporte de valores e tráfico de drogas.

Além dos crimes mencionados, o pai do alvo tem envolvimento com fabricantes e comerciantes de armas de calibre .50 e outras de grosso calibre.

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil do Pará, identificaram a associação criminosa armada, que atuava e planejava roubos a carros-fortes, descobrindo que um dos integrantes do grupo estava escondido na cidade de Guarantã do Norte.

A desarticulação do grupo criminoso teve início em março de 2023, após uma ação da Polícia Militar, que localizou uma caminhonete Chevrolet S-10, em uma residência de P.H.V.G. na cidade de Tucuruí. Os policiais verificaram que haviam quatro pessoas dentro da casa, que ao perceber a chegada da equipe policial, fugiram pelos fundos do imóvel.

Durante a inspeção da residência, foram encontrados armamentos de alta potencialidade, incluindo fuzis .50, AK-47, munições de alto calibre, balaclavas, explosivos, alimentos e outros materiais relacionados a atividades ilícitas, além de documentação de alguns envolvidos na ação.

Nas investigações, foi possível identificar os integrantes do grupo e chegar a desarticulação da associação criminosa.

