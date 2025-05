Polícia Civil prende integrante de facção criminosa por tráfico de drogas

Um homem de 43 anos de idade foi preso pela Polícia Civil, suspeito de integrar uma facção criminosa, em Cuiabá.

A prisão ocorreu na última sexta-feira (9.5), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo). Após investigações realizadas pela Polícia Civil, ficou demonstrado que o local era utilizado para a prática de crimes associados ao tráfico de entorpecentes.

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), procederam ao cumprimento do mandado judicial no local, situado no bairro Porto, na Capital.

Ao entrarem no imóvel, os policiais avistaram um homem, que ao comando para abrir a porta, tentou fugir, sendo necessário arrombar a porta para entrar na residencia. No interior do imóvel, os policiais apreenderam diversos comprimidos de ecstasy, dois carregadores e 26 munições calibre .40 e uma arma de fogo tipo pistola, pertence a um policial militar, lotado em Cuiabá.

Além disso, foram apreendidos três aparelhos celulares; cigarros compostos por substância análoga à maconha; tabletes de maconha; vários invólucros tipo zip lock, utilizados para embalar entorpecentes e duas balanças de precisão para pesar drogas.

Na carteira do suspeito, foi encontrado o valor de R$ 1.437,00 (mil quatrocentos e trinta e sete reais). No local havia ainda uma motocicleta Honda, estacionada na sala. Nela, os policiais apreenderam dois invólucros zip lock vazios com resíduos de substância análoga à cocaína e um outro cheio da mesma substância, pronto para a comercialização.

Ainda em cumprimento ao mandado, em análise preliminar ao conteúdo do celular do suspeito, sob ordem judicial, foram localizados vídeos de agressões a duas mulheres e um rapaz, em que são obrigados a rasparem os próprios cabelos, em ação típica de “salve”, praticado por facções criminosas. Havia também outros vídeos do suspeito manuseando a arma de fogo apreendida.

O suspeito foi autuado por tráfico de drogas (art. 33 da lei 11343/06), posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da lei 10826/03) e integrar organização criminosa (art. 2º da lei 12850/03).

