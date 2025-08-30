Polícia Civil prende integrantes de facção criminosa e fecha boca de fumo em Confresa

Cinco integrantes de uma facção criminosa, envolvidos com o tráfico de drogas, foram presos em flagrante pela Polícia Civil na sexta-feira (29.8), em Confresa. A ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) resultou na apreensão de porções de entorpecentes e apetrechos relacionados à venda das substâncias.

A ocorrência teve início durante trabalho de monitoramento realizado pelos investigadores da Derf de Confresa, no bairro Vila Nova. Os policiais avistaram dois conhecidos traficantes, com passagens anteriores e monitorados por tornozeleira eletrônica devido ao histórico com tráfico de drogas.

Ao serem abordados pela equipe policial, os suspeitos apresentaram bastante nervosismo, momento em que bateram os celulares contra a parede, quebrando completamente os aparelhos. A atitude faz parte de determinação das facções criminosas, que orientam seus membros a destruir os celulares durante abordagens policiais. Os celulares danificados, um Samsung A12 e um iPhone 7, foram apreendidos para a perícia.

Além de integrar facção criminosa e ter diversas passagens por tráfico, um dos suspeitos é investigado por um roubo qualificado ocorrido no dia 3 de julho de 2025. Ele havia fugido da cidade de Confresa depois do crime, o que dificultava a investigação.

Em continuidade às diligências, os policiais seguiram para a residência de um dos suspeitos. Ao chegarem ao local, eles se depararam com mais dois suspeitos saindo da casa. Um deles, ao ver a viatura, fugiu pulando o muro e escalando o telhado da casa vizinha, enquanto o outro foi abordado. Durante a fuga, o suspeito descartou um celular e um recipiente de plástico.

O fugitivo, um adolescente de 16 anos, foi capturado no telhado. Com ele, foi encontrado um recipiente com porções de crack e uma balança de precisão. Durante a ação policial, o quinto suspeito chegou à residência no momento da abordagem. Ao avistar os policiais, ele também quebrou o seu aparelho celular. Questionado, afirmou que estava no local para comprar drogas.

Durante a busca domiciliar, os investigadores apreenderam porções de maconha, crack, cocaína, uma faca usada para cortar a droga, balança de precisão, embalagens usadas para embalar droga, uma máscara de rosto usada em assalto e um taco de madeira, preparado com borracha no cabo, usado para a aplicação de “salves” (castigos físicos aplicados por facções criminosas).

Diante das evidências, todos os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Confresa, interrogados e autuados em flagrante. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis crimes em que os suspeitos possam estar envolvidos.

Fonte: Policia Civil MT – MT