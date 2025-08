Polícia Civil prende integrantes de grupo criminoso envolvido em roubo a banco em Brasnorte

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam um homem de 56 anos, suspeito de tráfico de drogas, na tarde desta sexta-feira (1º.8), em Cuiabá. Com o suspeito, foram encontrados seis tabletes de maconha e uma quantia de dinheiro boliviano.

A equipe policial do Grupo de Apoio (GAP) recebeu uma denúncia de que um homem havia recebido uma quantidade de drogas em frente à rodoviária e estava hospedado em um hotel no bairro Alvorada. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço em busca do suspeito.

Ao chegar ao local, os militares flagraram um homem com as mesmas características informadas em uma distribuidora de bebidas ao lado do hotel informado. Os policiais realizaram a abordagem e localizaram seis tabletes de maconha em uma caixa de papelão, além de uma quantia em dinheiro em moedas brasileira e boliviana.

Questionado sobre a droga, o suspeito relatou à PM que recebeu os tabletes de uma mulher em frente à rodoviária e que iria entregá-los a um comprador na mesma região. O suspeito ressaltou que é de Pontes e Lacerda. A equipe realizou buscas no quarto do hotel e não foram localizados mais entorpecentes.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT