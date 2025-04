Polícia Civil prende irmãos em flagrante por espancar jovem até a morte

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (25.4), três irmãos envolvidos no assassinato da jovem Letícia Maria da Silva Campos, de 24 anos, no município de Diamantino.

O corpo de Letícia foi localizado, nesta sexta-feira, enterrado em uma área de mata próximo da pedreira em Diamantino. A vítima foi brutalmente espancada até a morte.

Os irmãos, de 32, 24 e 21 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de cadáver.

Desaparecimento e investigação

A mãe da jovem procurou a Delegacia de Polícia de Diamantino na segunda-feira (21.4) para registrar a ocorrência de desaparecimento da filha.

A mulher relatou que, no sábado (19.4), Letícia havia saído para ir até uma tabacaria na cidade de Alto Paraguai e, desde então, não havia retornado para casa.

Com base nas informações, os policiais civis passaram a investigar o caso com o objetivo de localizar a jovem desaparecida.

Durante as diligências, foi possível identificar, através de câmeras de segurança do programa Vigia Mais MT, que a vítima saiu da tabacaria em Alto Paraguai por volta das 5 horas da manhã de domingo (20). Ela entrou em um veículo com quatro ocupantes, sendo os três irmãos e um amigo.

Os envolvidos haviam ingerido bebidas alcoólicas e feito uso de entorpecentes. O veículo onde estava a jovem seguiu em direção ao ginásio da cidade de Alto Paraguai. Em determinado momento, ela percebeu algo errado e puxou a chave de ignição do carro.

As investigações da polícia apontaram que, nesse momento, o amigo foi embora e o trio passou a espancar a jovem com socos, esganadura, pisões no rosto e pescoço da vítima até ela ir a óbito.

Em seguida, os irmãos esconderam o corpo da vítima e foram atrás de um parente para pedir que emprestasse o seu veículo para rebocar o carro dos irmãos.

Utilizando o automóvel desse parente, os irmãos retiraram o corpo da jovem do local onde ela foi espancada e morta. Eles levaram a vítima até próximo a uma pedreira na região de Diamantino e a enterraram.

O delegado Marcos Martins Bruzzi contou que, durante o levantamento de informações, foi possível obter a placa e as características do veículo, Onix de cor branco, em que entrou a vítima.

“Durante toda semana, a Polícia Civil trabalhou incansavelmente para apurar o ocorrido, resultando na identificação e prisão dos três irmãos e na localização do corpo da vítima, infelizmente sem vida”, completou o delegado.

Com a prisão em flagrante dos três irmãos, as investigações continuam para a realização de outras diligências com intuito de verificar se houve outros crimes, como, por exemplo, o estupro, bem como para apurar a possível participação de outras pessoas no crime.

O inquérito policial instaurado pela Delegacia de Polícia de Diamantino será concluído no prazo de 10 dias.

