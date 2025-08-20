SEGURANÇA
Polícia Civil prende jovem acusado de armazenar quase 3 mil arquivos de pornografia infantil
A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (20.8), a 3º Fase da Operação Spotlight, para prender preventivamente um homem, de 22 anos, acusado de armazenar quase três mil arquivos de material de abuso sexual infantojuvenil. Foram cumpridas duas ordens judiciais, sendo uma de prisão e uma de busca e apreensão, deferidas pela 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda.
O investigado foi localizado no bairro Jardim Alvorada, em Pontes e Lacerda. A ação foi deflagrada por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) e da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda.
A investigação realizada pela DRCI teve início com informações a partir de denúncias que o investigado tinha armazenado em seu poder mídias de abuso sexual infantojuvenil.
Em uma busca e apreensão anteriormente cumprida, autorizada pela Justiça, diversos dispositivos eletrônicos foram recolhidos na residência do alvo. A análise dos dispositivos eletrônicos do investigado localizou 27 vídeos suspeitos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil.
Uma análise mais aprofundada revelou 189 arquivos na lixeira do Windows e 2.755 arquivos multimídia (1.976 imagens e 809 vídeos) de pornografia infantil, o que revelou que o investigado armazenava o material “em larga escala”.
“A prisão preventiva nesse caso é muito importante e necessária para garantir a ordem pública, devido à gravidade do crime, o elevado número de arquivos encontrados e a periculosidade do agente. Essa é a resposta adequada das autoridades para combater o aumento de cibercrimes e evitar a sensação de impunidade”, disse o delegado Guilherme Fachinelli, titular da DRCI.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende homem com revólver e munições em Tangará da Serra
Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem, de 25 anos, por posse irregular de arma de fogo, no começo da manhã desta quarta-feira (20.8), em Tangará da Serra. Com o suspeito, a PM apreendeu um revólver e três munições.
Durante patrulhamento ostensivo, por volta de 5h30, a equipe do 19º BPM visualizou um grupo de pessoas conversando e consumindo bebidas alcoólicas, em uma conveniência. Ao se aproximarem do público, os policiais perceberam que um homem saiu correndo, tentando se esconder da PM.
Diante da situação suspeita, os policiais iniciaram abordagem e conseguiram deter o homem. Em revista pessoal, os militares encontraram com o homem um revólver calibre .32 e três munições, sendo uma deflagrada.
O suspeito não se pronunciou sobre a procedência da arma e recebeu voz de prisão em flagrante da Polícia Militar.
Ele foi conduzido para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências cabíveis.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil recupera notebook furtado e apreende adolescente
A Polícia Civil recuperou em Canarana, na tarde dessa terça-feira (19.8), um notebook furtado no último fim de semana e apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento na ação.
De acordo com o registro policial, câmeras de segurança flagraram uma pessoa do sexo masculino andando pelas ruas da cidade durante a madrugada e verificando veículos estacionados. Próximo a um dos carros, o suspeito avistou uma mochila na frente de uma casa e furtou o notebook.
Assim que tomou conhecimento do crime, a equipe da Polícia Civil iniciou investigações para identificar o autor e localizar o bem furtado.
Na tarde desta terça-feira, a equipe recuperou o objeto e apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento no ato infracional. O menor foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado em conformidade com as determinações legais aplicáveis a sua faixa etária.
O delegado Diogo Jobane destacou que a ação rápida e eficiente reforça o compromisso da Polícia Civil com a população de Canarana, reafirmando a prioridade em esclarecer crimes e garantir a sensação de segurança no município.
“Aproveitamos a oportunidade para alertar a comunidade sobre a importância de medidas preventivas, como manter seus imóveis e os veículos sempre trancados ao estacionar, a fim de evitar situações semelhantes”, disse o delegado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Confira o resultado definitivo de processo seletivo para agentes comunitários de Justiça e Cidadania
TCE-MT lidera Comissão Multissetorial de Monitoramento pela redução da judicialização na saúde pública
Deputado Fabinho propõe fim do limite de idade em concursos da Polícia Civil de MT
Cata-treco recolhe mais de mil toneladas de materiais inservíveis em sete meses
Wilson Santos confirma comissão especial para avaliar os serviços prestados pela Energisa
Segurança
Polícia Civil prende jovem acusado de armazenar quase 3 mil arquivos de pornografia infantil
A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (20.8), a 3º Fase da Operação Spotlight, para prender preventivamente um homem, de 22...
Polícia Militar prende homem com revólver e munições em Tangará da Serra
Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem, de 25 anos, por posse irregular de arma de fogo, no começo...
Polícia Civil recupera notebook furtado e apreende adolescente
A Polícia Civil recuperou em Canarana, na tarde dessa terça-feira (19.8), um notebook furtado no último fim de semana e...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura alinha cooperação estratégica para promover proteção da saúde dos servidores municipais
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Inscrições abertas para Seminário Virtual Solo Seguro Amazônia
-
CIDADES5 dias atrás
Esporte: Sinop sedia circuito mundial profissional e juvenil inédito de beach tênnis
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop convoca população para atualização cadastral e pesagem do Bolsa Família
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop realiza Mutirão da Cidadania de segunda-feira (18) a quarta-feira (20)
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde e Fiocruz realizam audiência pública sobre estudo de viabilidade de integração do Hospital Federal da Lagoa com o IFF/Fiocruz
-
Política5 dias atrás
Deputado critica restrições para produção no Vale do Araguaia
-
CIDADES6 dias atrás
Saúde divulga cronograma de atendimento do caminhão da vacinação; veja programação