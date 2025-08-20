Connect with us

SEGURANÇA

Polícia Civil prende jovem acusado de armazenar quase 3 mil arquivos de pornografia infantil

Publicado em

20/08/2025

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (20.8), a 3º Fase da Operação Spotlight, para prender preventivamente um homem, de 22 anos, acusado de armazenar quase três mil arquivos de material de abuso sexual infantojuvenil. Foram cumpridas duas ordens judiciais, sendo uma de prisão e uma de busca e apreensão, deferidas pela 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda.

O investigado foi localizado no bairro Jardim Alvorada, em Pontes e Lacerda. A ação foi deflagrada por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) e da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda.

A investigação realizada pela DRCI teve início com informações a partir de denúncias que o investigado tinha armazenado em seu poder mídias de abuso sexual infantojuvenil.

Em uma busca e apreensão anteriormente cumprida, autorizada pela Justiça, diversos dispositivos eletrônicos foram recolhidos na residência do alvo. A análise dos dispositivos eletrônicos do investigado localizou 27 vídeos suspeitos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil.

Uma análise mais aprofundada revelou 189 arquivos na lixeira do Windows e 2.755 arquivos multimídia (1.976 imagens e 809 vídeos) de pornografia infantil, o que revelou que o investigado armazenava o material “em larga escala”.

“A prisão preventiva nesse caso é muito importante e necessária para garantir a ordem pública, devido à gravidade do crime, o elevado número de arquivos encontrados e a periculosidade do agente. Essa é a resposta adequada das autoridades para combater o aumento de cibercrimes e evitar a sensação de impunidade”, disse o delegado Guilherme Fachinelli, titular da DRCI.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

SEGURANÇA

Polícia Militar prende homem com revólver e munições em Tangará da Serra

Published

4 horas atrás

on

20/08/2025

By

Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem, de 25 anos, por posse irregular de arma de fogo, no começo da manhã desta quarta-feira (20.8), em Tangará da Serra. Com o suspeito, a PM apreendeu um revólver e três munições.

Durante patrulhamento ostensivo, por volta de 5h30, a equipe do 19º BPM visualizou um grupo de pessoas conversando e consumindo bebidas alcoólicas, em uma conveniência. Ao se aproximarem do público, os policiais perceberam que um homem saiu correndo, tentando se esconder da PM.

Diante da situação suspeita, os policiais iniciaram abordagem e conseguiram deter o homem. Em revista pessoal, os militares encontraram com o homem um revólver calibre .32 e três munições, sendo uma deflagrada.

O suspeito não se pronunciou sobre a procedência da arma e recebeu voz de prisão em flagrante da Polícia Militar.

Ele foi conduzido para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências cabíveis.

Fonte: PM MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

SEGURANÇA

Polícia Civil recupera notebook furtado e apreende adolescente

Published

4 horas atrás

on

20/08/2025

By

A Polícia Civil recuperou em Canarana, na tarde dessa terça-feira (19.8), um notebook furtado no último fim de semana e apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento na ação.

De acordo com o registro policial, câmeras de segurança flagraram uma pessoa do sexo masculino andando pelas ruas da cidade durante a madrugada e verificando veículos estacionados. Próximo a um dos carros, o suspeito avistou uma mochila na frente de uma casa e furtou o notebook.

Assim que tomou conhecimento do crime, a equipe da Polícia Civil iniciou investigações para identificar o autor e localizar o bem furtado.

Na tarde desta terça-feira, a equipe recuperou o objeto e apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento no ato infracional. O menor foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado em conformidade com as determinações legais aplicáveis a sua faixa etária.

O delegado Diogo Jobane destacou que a ação rápida e eficiente reforça o compromisso da Polícia Civil com a população de Canarana, reafirmando a prioridade em esclarecer crimes e garantir a sensação de segurança no município.

“Aproveitamos a oportunidade para alertar a comunidade sobre a importância de medidas preventivas, como manter seus imóveis e os veículos sempre trancados ao estacionar, a fim de evitar situações semelhantes”, disse o delegado.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA20/08/2025

Polícia Civil prende jovem acusado de armazenar quase 3 mil arquivos de pornografia infantil

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (20.8), a 3º Fase da Operação Spotlight, para prender preventivamente um homem, de 22...
SEGURANÇA20/08/2025

Polícia Militar prende homem com revólver e munições em Tangará da Serra

Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem, de 25 anos, por posse irregular de arma de fogo, no começo...
SEGURANÇA20/08/2025

Polícia Civil recupera notebook furtado e apreende adolescente

A Polícia Civil recuperou em Canarana, na tarde dessa terça-feira (19.8), um notebook furtado no último fim de semana e...

MT

Brasil

Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262