SEGURANÇA

Polícia Civil prende jovem com drogas na mochila em ônibus intermunicipal em Barra do Garças

Publicado em

14/09/2025

A Polícia Civil prendeu em flagrante, no fim da noite de sexta-feira (12.9), um jovem, de 20 anos, encontrado com drogas em um ônibus de viagem que iria de Primavera do Leste a Ribeirão Cascalheira, no Leste de Mato Grosso.

A ação teve início após a polícia receber uma denúncia anônima indicando que um passageiro do coletivo estaria em atitude suspeita e possivelmente transportando entorpecentes.

Com a informação, por volta das 23 horas, uma equipe da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças abordou o ônibus de viagem e localizou o passageiro.

Questionado, ele admitiu que levava drogas em sua mochila. Nas buscas, foram encontradas uma porção de tamanho grande de pasta base de cocaína e outra de tamanho semelhante de Skank, conhecida como “super maconha”.

Diante do flagrante, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia, junto com a droga apreendida. Ele foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia pública local, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

