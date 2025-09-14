Polícia Civil prende jovem com drogas na mochila em ônibus intermunicipal em Barra do Garças

A Polícia Civil prendeu em flagrante, no fim da noite de sexta-feira (12.9), um jovem, de 20 anos, encontrado com drogas em um ônibus de viagem que iria de Primavera do Leste a Ribeirão Cascalheira, no Leste de Mato Grosso.

A ação teve início após a polícia receber uma denúncia anônima indicando que um passageiro do coletivo estaria em atitude suspeita e possivelmente transportando entorpecentes.

Com a informação, por volta das 23 horas, uma equipe da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças abordou o ônibus de viagem e localizou o passageiro.

Questionado, ele admitiu que levava drogas em sua mochila. Nas buscas, foram encontradas uma porção de tamanho grande de pasta base de cocaína e outra de tamanho semelhante de Skank, conhecida como “super maconha”.

Diante do flagrante, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia, junto com a droga apreendida. Ele foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia pública local, onde permanece à disposição da Justiça.

