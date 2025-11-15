Polícia Civil prende jovem envolvida com facção criminosa e tráfico de drogas em Juara

Uma jovem, envolvida com uma facção criminosa e responsável por um ponto de venda de entorpecentes no município de Juara, foi presa pela Polícia Civil, na sexta-feira (14.11), durante cumprimento de mandado judicial.

A suspeita, de 19 anos, foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

A ordem de busca e apreensão domiciliar foi decretada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca local, embasada na investigação da Delegacia de Juara, visando identificar e desarticular locais usados para o comércio ilícito.

Diante do mandado de busca e apreensão, os policiais civis de Juara foram até o endereço da suspeita, no bairro Jardim América. No local, a equipe encontrou uma adolescente de 15 anos, a qual vinha auxiliando a jovem no tráfico de drogas.

Durante buscas no imóvel, foram apreendidos diversos pinos contendo cocaína, porção de maconha e balança de precisão, além de materiais utilizados para o tráfico de drogas.

Após o flagrante, a jovem foi encaminhada até a Delegacia de Juara, interrogada e autuada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A adolescente, de 15 anos, também foi conduzida para esclarecimentos.

Em seguida, a jovem foi apresentada para audiência de custódia e colocada à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT