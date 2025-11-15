SEGURANÇA
Polícia Civil prende jovem envolvida com facção criminosa e tráfico de drogas em Juara
Uma jovem, envolvida com uma facção criminosa e responsável por um ponto de venda de entorpecentes no município de Juara, foi presa pela Polícia Civil, na sexta-feira (14.11), durante cumprimento de mandado judicial.
A suspeita, de 19 anos, foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.
A ordem de busca e apreensão domiciliar foi decretada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca local, embasada na investigação da Delegacia de Juara, visando identificar e desarticular locais usados para o comércio ilícito.
Diante do mandado de busca e apreensão, os policiais civis de Juara foram até o endereço da suspeita, no bairro Jardim América. No local, a equipe encontrou uma adolescente de 15 anos, a qual vinha auxiliando a jovem no tráfico de drogas.
Durante buscas no imóvel, foram apreendidos diversos pinos contendo cocaína, porção de maconha e balança de precisão, além de materiais utilizados para o tráfico de drogas.
Após o flagrante, a jovem foi encaminhada até a Delegacia de Juara, interrogada e autuada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A adolescente, de 15 anos, também foi conduzida para esclarecimentos.
Em seguida, a jovem foi apresentada para audiência de custódia e colocada à disposição da Justiça.
Polícia Civil deflagra operação e cumpre mandado contra faccionados na zona rural de Juscimeira
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta sexta-feira (14.11), a Operação Apóstata, para cumprimento de mandado de busca e apreensão na zona rural de Juscimeira, com o objetivo de combater uma facção criminosa que atua com o tráfico de drogas e outros crimes no interior do município.
A ordem judicial foi expedida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, com o objetivo de apreender drogas, armas, combustíveis comercializados ilegalmente e outros materiais ilícitos.
O trabalho operacional da Delegacia de Juscimeira foi realizado na região conhecida como Curva da Santinha, e contou com apoio das equipes de policiais civis dos municípios de Jaciara e Dom Aquino.
Três pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de combustíveis. Um dos autuados, de 64 anos, também responderá por adulteração de sinal identificador de veículo.
Também foram apreendidas mais de 50 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, embaladas e prontas para venda, além de balança de precisão, galões de gasolina, celulares, uma motocicleta e outros materiais.
Ainda durante a operação, em um bar, os policiais apreenderam materiais relacionados às investigações que apuram crimes de esbulho possessório, tráfico de drogas e organização criminosa, que era usado como ponto de encontro de moradores da área invadida.
No interior do bar, havia remédios vencidos expostos à venda, cigarros contrabandeados, cadernos e recibos de cobranças de água, energia e mensalidades, além de pichações fazendo referência a uma facção criminosa. Na ocasião, o responsável pelo local não foi localizado.
Conforme o delegado Dario Ferreira, o trabalho reforça o compromisso da Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico de drogas, ao comércio clandestino e às facções criminosas que atuam na região.
“A ação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil, por meio da operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o combate às facções criminosas em todo o Estado”, destacou o delegado.
Batalhão Ambiental da PM prende faccionado e intercepta balsa de garimpo ilegal
O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) prendeu um homem de 24 anos, suspeito de extração de recursos minerais sem autorização, na manhã desta sexta-feira (14.11), em Alta Floresta. Na ação, a equipe apreendeu uma balsa de garimpo ilegal, uma caminhonete e um caminhão durante a fiscalização às margens do Rio Teles Pires.
Em continuidade a uma ação que desarticulou uma quadrilha e o fechamento de um garimpo ilegal na terça-feira (11.11), as equipes militares receberam uma denúncia de que integrantes de uma facção criminosa estavam no local tentado recuperar um balsa que teria sido inutilizada pela Polícia Militar Ambiental.
Ao chegar ao local, os policiais localizaram o suspeito que se apresentou como proprietário da balsa ilegal e estava com mais três pessoas contratadas para recuperá-la. O homem foi detido pelos militares.
Durante a ação, os policiais apreenderam o motor, os tubos flutuadores da embarcação, um caminhão e uma caminhonete RAM, a qual era utilizada para apoio. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, para as providências que o caso requer.
