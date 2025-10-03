Polícia Civil prende jovem envolvida com o tráfico de drogas em Nova Xavantina

Uma jovem que vinha comercializando entorpecentes em Nova Xavantina (645 km a leste de Cuiabá), foi presa em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (3.10). Na ação foram apreendidas porções de drogas, dinheiro e balança de precisão.

Durante diligências visando desarticular pontos de tráfico de drogas em Nova Xavantina, os policiais civis identificaram uma residência abandona usada para ocultar entorpecentes.

Com base nas suspeitas a equipe passou a monitorar o endereço e descobriu que uma mulher, pilotando uma motocicleta de cor vermelha, sempre chegava no imóvel ficando breves períodos no local.

Nas investigações foi possível identificar que a mulher que frequentava a residência abandonada, estava ocultando a mercadoria ilícita para fazer a entrega aos usuários.

Diante disso, os policiais civis conseguiram abordar a investigada na casa e com ela apreendida uma peça de maconha, já fracionada e pronta para a comercialização.

Em seguida, foram realizadas buscas na casa de mulher onde foram localizadas mais porções de maconha e de pasta base de cocaína.

A jovem foi conduzida até a Delegacia de Nova Xavantina, interrogada e autuada em flagrante por tráfico de drogas. Após a confecção dos autos, a presa foi colocada à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT