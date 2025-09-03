Polícia Civil prende mãe e filho envolvidos em execução de jovem em Sorriso

A Polícia Militar de Mato Grosso homenageou, na noite desta terça-feira (2.9), mais de 200 autoridades civis e militares com a entrega da “Medalha de 190 Anos da Polícia Militar”. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre Cloves Vettorato e celebrou a importância da instituição, marcando o início das comemorações de 190 anos da PM.

A medalha será entregue exclusivamente neste ano de 2025, em razão do aniversário da Polícia Militar, com data em 5 de setembro. A honraria foi concebida para reconhecer e homenagear personalidades e instituições parceiras pelos relevantes serviços prestados com a PM e a Segurança Pública em Mato Grosso.

A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, esteve presente no evento e foi a primeira autoridade agraciada com a medalha. Virginia destacou que a Polícia Militar vem “desempenhando um papel indispensável na construção da segurança e da cidadania, em nosso Estado”, e parabenizou a história da instituição e os homenageados da noite.

“Mais do que uma medalha individual, essa honraria representa o respeito de toda a sociedade estadual, um genuíno reconhecimento à dedicação e comprometimento com o povo mato-grossense. Celebrar os 190 anos dessa instituição é também revisitar sua história, marcada por desafios, por momentos de provação, mas também por inúmeras vitórias e conquistas. É olhar para trás com gratidão e para frente com esperança, certos de que a Polícia Militar continuará evoluindo, modernizando-se e fortalecendo sua atuação em prol da nossa sociedade”, afirmou a primeira-dama.

O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, também foi homenageado com a medalha e parabenizou o trabalho da Polícia Militar. O secretário enfatizou o comprometimento dos militares na segurança dos cidadãos mato-grossenses e os investimentos recebidos pela corporação para realização do trabalho da PM.

“Talvez não haja um exemplo mais claro do que é se dedicar e servir ao público do que você ter a coragem de sair de casa e fazer o enfrentamento, que coloca sua própria vida em risco, para defender o bem comum. Tenho muito orgulho do trabalho e posso afiançar a vocês que, estando junto com o governador no dia-a-dia, o orgulho que ele também tem da nossa Polícia Militar. A segurança pública é o nosso maior orçamento e o governador não tem medido esforços para dotar as nossas forças de segurança com estrutura necessária para desempenhar o melhor papel possível”, ressaltou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Max Russi, celebrou a história da Polícia Militar e o empenho do Governo do Estado em valorizar o trabalho realizado pelos policiais militares no enfrentamento ao crime.

“Poucas instituições têm a condição de fazer quase dois séculos de história e a Assembleia Legislativa e a nossa gloriosa PM completam 190 anos esse ano. Isso é motivo de mais alegria, a todos aqui homenageados, motivo de bastante satisfação em colaborar com a Polícia Militar. É importante vermos um Governo que valoriza as suas instituições de segurança, estamos enfrentando facções criminosas e temos orgulho da Polícia Militar e todas as forças de segurança pelo trabalho que vocês fazem”, pontuou o deputado.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM Cesar Roveri, destacou o orgulho de fazer parte da corporação da Polícia Militar e a importância que a instituição tem para manter a segurança do Estado na redução da criminalidade e sensação de segurança.

“Falar da Polícia Militar é muito emocionante, porque estou completando quase 28 anos na corporação. A Polícia Militar completa 190 anos e é um braço forte da população, não somente do Governo. Para mim, é um grande orgulho fazer parte desse Governo, temos apresentado bons números, reduções de índices criminais, isso representa a defesa do cidadão de Mato Grosso e é isso que o Governo tem preocupado”, exclamou o secretário.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, complementou que o número 190 é significativo para a PM por ser o canal onde a população é atendida pela instituição. O coronel Fernando também agradeceu ao Governo do Estado pelos investimentos que estão possibilitando que o trabalho da Polícia Militar seja mais eficiente.

“O número 190 representa muito para a Polícia Militar e para todo cidadão mato-grossense, é o canal onde podemos chegar mais rapidamente às pessoas e atendê-las. Gostaria de agradecer a senhora primeira-dama e ao governador Mauro Mendes, porque nós estamos construindo um legado, uma história de uma polícia que serve a população com qualidade e eficiência, uma polícia comprometida, pró ativa a sociedade. Me sinto muito honrado de termos equipamentos, viaturas, aprovações de leis e promoções de policiais. Tudo isso representa um comprometimento com a segurança pública e isso faz com que o profissional se sinta motivado e se entregue cada vez mais a produzir por essa população”, finalizou o comandante-geral.

Estiveram presentes na solenidade e foram agraciados com a medalha de 190 Anos da PM, os secretários de Estado, Basílio Bezerra (Planejamento e Gestão), David Moura (Cultura, Esporte e Lazer), Laice Souza (Comunicação), Marcelo de Oliveira e Silva (Infraestrutura), Jordan Espíndola dos Santos (Chefe de Gabinete do Governo); os deputados estaduais, Elizeu Nascimento, Beto Dois a Um e Paulo Araújo; os prefeitos municipais, Flávia Moretti (Várzea Grande), Leandro Félix Pereira (Nova Mutum), Francisco Mendes (Diamantino), Levi Ribeiro (São José do Rio Claro), João Bang (Nova Xavantina) e Miguel Vaz (Lucas do Rio Verde).

Também foram homenageados o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, coronel Flávio Gledson Bezerra; a delegada-geral da Polícia Judiciária Civil, Daniela Maidel; o comandante-geral adjunto da PMMT, coronel André Wilian Dorileo; o subchefe de Estado-Maior Geral da PMMT, coronel José Nildo de Oliveira; o presidente do Feconseg-MT, Danillo Moraes; entre demais autoridades.





Fonte: PM MT – MT