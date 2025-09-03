SEGURANÇA
Polícia Civil prende mãe e filho envolvidos em execução de jovem em Sorriso
Mãe e filho que participaram da execução do jovem Gabriel Feitosa Silva, de 24 anos, em Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), foram localizados pela Polícia Civil, no final da tarde de terça-feira (2.9), durante as diligências continuadas para prender os envolvidos no crime.
A suspeita, de 36 anos, foi autuada em flagrante por sequestro e cárcere privado, homicídio, ocultação de cadáver e promover ou constituir organização criminosa. O seu filho, menor de apenas 12 anos, foi apreendido por ato infracional análogo pelos mesmos crimes.
Uma outra mulher, de 31 anos, também foi detida por abrigar mãe e filho na sua residência. Em seu desfavor foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de favorecimento pessoal.
Após a prisão de dois suspeitos e localização do corpo da vítima, submerso nas águas do rio Lira, a equipe da Delegacia de Sorriso seguiu com as investigações para prender os outros indivíduos. O trabalho de busca resultou na localização de mãe e filho escondidos em um imóvel no bairro São José I.
Mãe e filho foram interrogados sobre os fatos. Em seguida, a suspeita foi autuada em flagrante e o menor apreendido por ato infracional. Já a terceira conduzida assinou o TCO comprometendo comparecer em juízo.
O crime
Gabriel Feitosa Silva, de 24 anos, estava desaparecido desde domingo (31.8). A vítima foi executada por integrantes de uma facção criminosa atuante na região de Sorriso.
O corpo da vítima, Gabriel Feitosa Silva, foi encontrado na terça-feira (2.9). A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiro foi acionada para dar apoio e retirar o cadáver que estava no rio, submerso com uma corda amarrada ao pescoço e presa a um bloco de concreto.
A motocicleta da vítima também foi encontrada dentro da água, próximo ao corpo. Tanto o veículo como o corpo de Gabriel foram jogados pelos criminosos da ponte do rio Lira, em Sorriso.
Continuidade
Conforme o delegado de Sorriso, Bruno França, os policiais civis seguem em diligências para localizar e prender o restante dos investigados que praticaram o crime.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Mais de 200 autoridades são homenageadas com Medalha de 190 Anos da Polícia Militar
A Polícia Militar de Mato Grosso homenageou, na noite desta terça-feira (2.9), mais de 200 autoridades civis e militares com a entrega da “Medalha de 190 Anos da Polícia Militar”. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre Cloves Vettorato e celebrou a importância da instituição, marcando o início das comemorações de 190 anos da PM.
A medalha será entregue exclusivamente neste ano de 2025, em razão do aniversário da Polícia Militar, com data em 5 de setembro. A honraria foi concebida para reconhecer e homenagear personalidades e instituições parceiras pelos relevantes serviços prestados com a PM e a Segurança Pública em Mato Grosso.
A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, esteve presente no evento e foi a primeira autoridade agraciada com a medalha. Virginia destacou que a Polícia Militar vem “desempenhando um papel indispensável na construção da segurança e da cidadania, em nosso Estado”, e parabenizou a história da instituição e os homenageados da noite.
“Mais do que uma medalha individual, essa honraria representa o respeito de toda a sociedade estadual, um genuíno reconhecimento à dedicação e comprometimento com o povo mato-grossense. Celebrar os 190 anos dessa instituição é também revisitar sua história, marcada por desafios, por momentos de provação, mas também por inúmeras vitórias e conquistas. É olhar para trás com gratidão e para frente com esperança, certos de que a Polícia Militar continuará evoluindo, modernizando-se e fortalecendo sua atuação em prol da nossa sociedade”, afirmou a primeira-dama.
O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, também foi homenageado com a medalha e parabenizou o trabalho da Polícia Militar. O secretário enfatizou o comprometimento dos militares na segurança dos cidadãos mato-grossenses e os investimentos recebidos pela corporação para realização do trabalho da PM.
“Talvez não haja um exemplo mais claro do que é se dedicar e servir ao público do que você ter a coragem de sair de casa e fazer o enfrentamento, que coloca sua própria vida em risco, para defender o bem comum. Tenho muito orgulho do trabalho e posso afiançar a vocês que, estando junto com o governador no dia-a-dia, o orgulho que ele também tem da nossa Polícia Militar. A segurança pública é o nosso maior orçamento e o governador não tem medido esforços para dotar as nossas forças de segurança com estrutura necessária para desempenhar o melhor papel possível”, ressaltou.
O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Max Russi, celebrou a história da Polícia Militar e o empenho do Governo do Estado em valorizar o trabalho realizado pelos policiais militares no enfrentamento ao crime.
“Poucas instituições têm a condição de fazer quase dois séculos de história e a Assembleia Legislativa e a nossa gloriosa PM completam 190 anos esse ano. Isso é motivo de mais alegria, a todos aqui homenageados, motivo de bastante satisfação em colaborar com a Polícia Militar. É importante vermos um Governo que valoriza as suas instituições de segurança, estamos enfrentando facções criminosas e temos orgulho da Polícia Militar e todas as forças de segurança pelo trabalho que vocês fazem”, pontuou o deputado.
O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM Cesar Roveri, destacou o orgulho de fazer parte da corporação da Polícia Militar e a importância que a instituição tem para manter a segurança do Estado na redução da criminalidade e sensação de segurança.
“Falar da Polícia Militar é muito emocionante, porque estou completando quase 28 anos na corporação. A Polícia Militar completa 190 anos e é um braço forte da população, não somente do Governo. Para mim, é um grande orgulho fazer parte desse Governo, temos apresentado bons números, reduções de índices criminais, isso representa a defesa do cidadão de Mato Grosso e é isso que o Governo tem preocupado”, exclamou o secretário.
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, complementou que o número 190 é significativo para a PM por ser o canal onde a população é atendida pela instituição. O coronel Fernando também agradeceu ao Governo do Estado pelos investimentos que estão possibilitando que o trabalho da Polícia Militar seja mais eficiente.
“O número 190 representa muito para a Polícia Militar e para todo cidadão mato-grossense, é o canal onde podemos chegar mais rapidamente às pessoas e atendê-las. Gostaria de agradecer a senhora primeira-dama e ao governador Mauro Mendes, porque nós estamos construindo um legado, uma história de uma polícia que serve a população com qualidade e eficiência, uma polícia comprometida, pró ativa a sociedade. Me sinto muito honrado de termos equipamentos, viaturas, aprovações de leis e promoções de policiais. Tudo isso representa um comprometimento com a segurança pública e isso faz com que o profissional se sinta motivado e se entregue cada vez mais a produzir por essa população”, finalizou o comandante-geral.
Estiveram presentes na solenidade e foram agraciados com a medalha de 190 Anos da PM, os secretários de Estado, Basílio Bezerra (Planejamento e Gestão), David Moura (Cultura, Esporte e Lazer), Laice Souza (Comunicação), Marcelo de Oliveira e Silva (Infraestrutura), Jordan Espíndola dos Santos (Chefe de Gabinete do Governo); os deputados estaduais, Elizeu Nascimento, Beto Dois a Um e Paulo Araújo; os prefeitos municipais, Flávia Moretti (Várzea Grande), Leandro Félix Pereira (Nova Mutum), Francisco Mendes (Diamantino), Levi Ribeiro (São José do Rio Claro), João Bang (Nova Xavantina) e Miguel Vaz (Lucas do Rio Verde).
Também foram homenageados o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, coronel Flávio Gledson Bezerra; a delegada-geral da Polícia Judiciária Civil, Daniela Maidel; o comandante-geral adjunto da PMMT, coronel André Wilian Dorileo; o subchefe de Estado-Maior Geral da PMMT, coronel José Nildo de Oliveira; o presidente do Feconseg-MT, Danillo Moraes; entre demais autoridades.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende faccionado por homicídio em Várzea Grande
Policiais militares prenderam um homem, de 41 anos, suspeito pelo homicídio de um homem, de 30 anos, nesta terça-feira (2.9), em Várzea Grande. Com o suspeito, foram encontradas duas munições calibre .38 e oito porções de drogas.
A equipe policial do Grupo de Apoio (GAP) recebeu informações de que membros de uma facção sequestraram um homem conhecido apenas como Maranhão em um bar. Em seguida, a vítima foi encontrada sem vida, com sinais de disparos de tiros no tórax e com os punhos amarrados, na zona rural da cidade.
Os policiais se deslocaram até a casa de um dos suspeitos, na comunidade Figueiral, que tentou fugir e quebrar o celular ao ver a presença policial. Na abordagem, foram encontradas duas munições calibre .38, duas porções de cocaína e seis porções de maconha.
Questionado sobre o homicídio, o suspeito confessou que é responsável por aplicar disciplina a mando de uma facção. E que tentou quebrar o celular no momento que estava tentando falar com mais dois suspeitos que portavam a arma utilizada no crime.
O criminoso ainda afirmou que foram feitas reuniões em sua casa, com a presença de sua esposa, que faz a contabilidade da comercialização de drogas na região.
Ainda na abordagem, o homem relatou como foi cometido o crime. Durante a madrugada, ele e os comparsas se deslocaram até o bar onde encontraram a vítima e o levaram até o local do crime. A equipe se deslocou até o endereço dos demais faccionados e não foram localizados.
Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes, para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.
*Sob supervisão Wellyngton Souza
Fonte: PM MT – MT
Educação municipal e diretoria do Sintep/VG avançam em diálogo sobre pautas salariais
Rosário Oeste recebe motoniveladora para reforçar infraestrutura rural
Mais de 200 autoridades são homenageadas com Medalha de 190 Anos da Polícia Militar
Polícia Militar prende faccionado por homicídio em Várzea Grande
Lei obriga inclusão de mensagens educativas contra abuso e exploração sexual infantil em materiais escolares de Cuiabá
Segurança
Mais de 200 autoridades são homenageadas com Medalha de 190 Anos da Polícia Militar
A Polícia Militar de Mato Grosso homenageou, na noite desta terça-feira (2.9), mais de 200 autoridades civis e militares com...
Polícia Militar prende faccionado por homicídio em Várzea Grande
Policiais militares prenderam um homem, de 41 anos, suspeito pelo homicídio de um homem, de 30 anos, nesta terça-feira (2.9),...
Polícia Civil prende mãe e filho envolvidos em execução de jovem em Sorriso
Mãe e filho que participaram da execução do jovem Gabriel Feitosa Silva, de 24 anos, em Sorriso (420 km ao...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Sema abre inscrições para atendimento em mutirão do CAR Digital 2.0 em Sinop
-
CIDADES6 dias atrás
Livro Abraçada pelas Pernas é distribuído em escolas públicas de Sinop
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Sefaz orienta contribuintes sobre autorização de notas fiscais eletrônicas
-
CIDADES5 dias atrás
População de Sinop ultrapassa os 223 mil habitantes e prefeito atribui ao planejamento do município
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Justiça Eleitoral leva atendimento biométrico a idosos do Abrigo Sombra da Acácia, em Jaciara