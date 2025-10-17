Polícia Civil prende mais um envolvido em tentativa de latrocínio em Cuiabá

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá cumpriu nesta quinta-feira (16.10), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 38 anos, investigado por uma tentativa de latrocínio, ocorrida no dia 1º de outubro de 2024, em um condomínio localizado na saída para Chapada dos Guimarães.

O investigado possui extensa ficha criminal, com condenações que somam mais de 64 anos de reclusão, incluindo crimes de roubo e homicídio. Mas havia fugido do presídio em junho deste ano.

Em setembro o homem foi preso em flagrante novamente, em Várzea Grande, por porte ilegal de arma de fogo, e estava recolhido na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso.

Nesta quinta-feira (16), ele foi recambiado da PCE até a Derf Cuiabá, onde o mandado de prisão expedido pelo Juízo de Garantias de Cuiabá foi cumprido e o preso foi interrogado no inquérito policial que apura a tentativa de latrocínio.

A ação integra a continuidade da Operação Escudo, deflagrada em setembro com o objetivo de combater com rigor crimes patrimoniais praticados na Capital e região metropolitana.

Relembre o caso

No dia 1º de outubro de 2024, por volta das 21h55, a vítima, morador de um condomínio na saída para Chapada, em Cuiabá, percebeu comportamento estranho de seus cães e, ao verificar as câmeras de segurança, notou imagens borradas.

Armado com uma pistola registrada, o morador saiu para averiguar e foi surpreendido por três disparos de arma de fogo efetuados por invasores.

A vítima revidou, trocando tiros, até precisar recarregar a arma, momento em que os criminosos fugiram pulando o muro em direção à MT-251.

As imagens de segurança confirmaram a presença de três indivíduos armados, que atiraram contra a vítima durante a tentativa de latrocínio.

Operação Escudo

Após o crime, a Derf Cuiabá deu início às investigações sobre o caso e identificou os autores do crime. As investigações apontaram que a ordem para a prática do latrocínio partiu de um criminoso preso na Penitenciária Central do Estado (PCE).

No dia 12 de setembro deste ano, a Polícia Civil deflagrou a Operação Escudo, para cumprir ordens judiciais contra envolvidos na tentativa de um latrocínio. Foram cumpridas três ordens de prisão, além de mandados de busca e apreensão.

O nome da operação, Escudo, faz alusão ao papel da Polícia Civil de Mato Grosso como instrumento de proteção da sociedade. Assim como um escudo é utilizado para resguardar ataques e garantir a segurança, a Polícia Civil atua na linha de frente da defesa da população, impedindo a ação criminosa e promovendo a sensação de ordem e tranquilidade.

Fonte: Policia Civil MT – MT