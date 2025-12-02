Polícia Civil prende membro de facção envolvido com tráfico de drogas em Canarana

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (2.12), um mandado de prisão contra um homem, de 22 anos, apontado como membro de uma facção criminosa e investigado por envolvimento com o tráfico de drogas em Canarana.

Uma equipe da Delegacia de Canarana foi até a residência do investigado, localizada no bairro Jardim Panorama. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou se esconder e destruir seu celular, ação típica de integrantes de facções, na tentativa de impedir a obtenção de informações pela polícia.

Na casa, os policiais encontraram e apreenderam materiais associados ao tráfico de drogas, como dois sacos tipo ziplog com resíduos de cocaína, dois pinos plásticos vazios, uma tampa de balança de precisão e uma ponta de cigarro com maconha, localizada no quarto ocupado pelo suspeito.

O pai do suspeito foi informado da ordem judicial e da condução do filho e o suspeito foi encaminhado para a delegacia.

“A ação integra as medidas contínuas de enfrentamento ao tráfico de drogas e à atuação de facções criminosas na região, reforçando o compromisso da Polícia Civil de Mato Grosso com a defesa da ordem pública e a proteção da sociedade canaranense”, disse o delegado Diogo Jobane Neto.

Fonte: Governo MT – MT