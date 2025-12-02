Connect with us

MATO GROSSO

Polícia Civil prende membro de facção envolvido com tráfico de drogas em Canarana

02/12/2025

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (2.12), um mandado de prisão contra um homem, de 22 anos, apontado como membro de uma facção criminosa e investigado por envolvimento com o tráfico de drogas em Canarana.

Uma equipe da Delegacia de Canarana foi até a residência do investigado, localizada no bairro Jardim Panorama. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou se esconder e destruir seu celular, ação típica de integrantes de facções, na tentativa de impedir a obtenção de informações pela polícia.

Na casa, os policiais encontraram e apreenderam materiais associados ao tráfico de drogas, como dois sacos tipo ziplog com resíduos de cocaína, dois pinos plásticos vazios, uma tampa de balança de precisão e uma ponta de cigarro com maconha, localizada no quarto ocupado pelo suspeito.

O pai do suspeito foi informado da ordem judicial e da condução do filho e o suspeito foi encaminhado para a delegacia.

“A ação integra as medidas contínuas de enfrentamento ao tráfico de drogas e à atuação de facções criminosas na região, reforçando o compromisso da Polícia Civil de Mato Grosso com a defesa da ordem pública e a proteção da sociedade canaranense”, disse o delegado Diogo Jobane Neto.

Fonte: Governo MT – MT

Polícia Civil prende homem condenado a mais de nove anos por estupro de vulnerável

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2.12), um homem condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2009, em Poconé. À época, a vítima tinha oito anos de idade.

A prisão foi realizada em cumprimento ao mandado de prisão definitiva, decorrente de sentença judicial transitada em julgado, expedida pela Vara Única de Poconé.

O crime

O estupro foi praticado em 13 de outubro de 2009. À época, a mãe da vítima, uma menor de oito anos de idade, compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Poconé, informando que um vizinho, um homem de 54 anos, estaria ofertando balinhas, chicletes e dinheiro à criança para que ele pudesse tocar nas partes íntimas da menor.

O fato teria sido descrito pela própria menor, após ser questionada pela mãe de que forma ela estava conseguindo dinheiro, doces e guloseimas.

Assim que a Polícia Civil tomou ciência do fato, foi aberto inquérito policial para investigar o caso. Após 16 anos, o investigado foi condenado pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), em que criminaliza o estupro de vulnerável, definindo o crime como a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos.

A tipificação é automática, pois a lei considera a vítima menor de 14 anos como vulnerável, mesmo que a conduta não envolva violência ou grave ameaça.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

Secretaria de Fazenda registra mais de 360 mil atendimentos e avança na modernização dos serviços ao contribuinte

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) registrou, entre janeiro e outubro de 2025, mais de 360 mil atendimentos assistenciais prestados aos cidadãos e aos contribuintes mato-grossenses. Do total, 204.423 atendimentos foram presenciais, o que representa 66%, enquanto 161.995 ocorreram por canais remotos, como telefone, e-mail e webchat.

Entre os assuntos mais demandados, o ICMS lidera o volume de atendimentos, totalizando 266.937 registros, seguido por IPVA (77.020) e ITCD (9.569). Os números foram apresentados pela equipe da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte (Sac) durante whorkshop realizado nesta segunda-feira (1º.12).

A Secretaria de Fazenda está passando por um processo de modernização, que tem ampliado o uso de ferramentas digitais e simplificado processos, facilitando o acesso aos serviços fazendários. Para o secretário de Fazenda, Rogério Gallo, esse processo de modernização é parte essencial das diretrizes do Governo de Mato Grosso.

“A modernização da Sefaz acompanha a orientação do Governo de entregar serviços mais eficientes, ágeis e acessíveis. Investir em tecnologia reduz custos, amplia o alcance da secretaria e melhora a experiência do contribuinte, que passa a ter um atendimento mais simples e rápido”, afirmou Gallo.

Os números apresentados durante o workshop reforçam essa migração gradativa para o meio digital, mais de 40% dos atendimentos realizados pela secretaria já acontecem em canais virtuais, evidenciando a adesão crescente dos contribuintes aos novos serviços online. O impulsionamento dessa mudança também se deve ao pacote de serviços digitais lançado neste ano pela secretaria, como parte do programa Sefaz Digital, voltado a promover mais transparência, agilidade e redução da burocracia. Entre as novidades, estão o Portal de Atendimento do Contribuinte (e-PAC) e o WebChat Inteligente.

O e-PAC reúne, em um ambiente único e seguro, informações e serviços destinados a contribuintes e contabilistas. Dentro dele foi criado o Canal do Exportador, que permite acompanhar em tempo real as pendências de averbação de notas fiscais, enviar justificativas e regularizar situações sem processos manuais.

Já o WebChat Inteligente inaugurou uma nova experiência de atendimento ao cidadão. Disponível 24 horas por dia, o assistente virtual responde automaticamente às dúvidas mais frequentes e registra o histórico de interações. A ferramenta permite ao contribuinte acessar serviços como emissão de guias e consulta de débitos diretamente pela janela de conversa.

Atualmente, a Sefaz disponibiliza 87 serviços digitais em seu site institucional e mantém um canal oficial no WhatsApp, que reúne mais de 3.351 seguidores e já ultrapassou 200 publicações. Para a superintendente de Atendimento, Damara Almeida, o avanço tecnológico é essencial para ampliar o alcance e a eficiência da secretaria.

“Mato Grosso é gigante e o nosso atendimento aprendeu a não ter fronteiras. Onde houver um contribuinte conectado, a Sefaz estará presente. Nosso compromisso é entregar serviços mais acessíveis, claros e ágeis para todos”, afirmou.

A modernização do atendimento segue como prioridade da Sefaz. Entre as próximas entregas previstas estão a padronização de processos, a ampliação de serviços automatizados e o aprimoramento dos sistemas de cobrança dos tributos. A secretaria também planeja implementar ferramentas de monitoramento para avaliar a satisfação do contribuinte, a eficiência do atendimento e o uso dos canais digitais.

Fonte: Governo MT – MT

