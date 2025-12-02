Connect with us

SEGURANÇA

Polícia Civil prende membro de facção envolvido com tráfico de drogas em Canarana

Publicado em

02/12/2025

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (2.12), um mandado de prisão contra um homem, de 22 anos, apontado como membro de uma facção criminosa e investigado por envolvimento com o tráfico de drogas em Canarana.

Uma equipe da Delegacia de Canarana foi até a residência do investigado, localizada no bairro Jardim Panorama. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou se esconder e destruir seu celular, ação típica de integrantes de facções, na tentativa de impedir a obtenção de informações pela polícia.

Na casa, os policiais encontraram e apreenderam materiais associados ao tráfico de drogas, como dois sacos tipo ziplog com resíduos de cocaína, dois pinos plásticos vazios, uma tampa de balança de precisão e uma ponta de cigarro com maconha, localizada no quarto ocupado pelo suspeito.

O pai do suspeito foi informado da ordem judicial e da condução do filho e o suspeito foi encaminhado para a delegacia.

“A ação integra as medidas contínuas de enfrentamento ao tráfico de drogas e à atuação de facções criminosas na região, reforçando o compromisso da Polícia Civil de Mato Grosso com a defesa da ordem pública e a proteção da sociedade canaranense”, disse o delegado Diogo Jobane Neto.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

SEGURANÇA

Polícia Civil prende homem condenado a mais de nove anos por estupro de vulnerável

Published

32 minutos atrás

on

02/12/2025

By

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2.12), um homem condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2009, em Poconé. À época, a vítima tinha oito anos de idade.

A prisão foi realizada em cumprimento ao mandado de prisão definitiva, decorrente de sentença judicial transitada em julgado, expedida pela Vara Única de Poconé.

O crime

O estupro foi praticado em 13 de outubro de 2009. À época, a mãe da vítima, uma menor de oito anos de idade, compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Poconé, informando que um vizinho, um homem de 54 anos, estaria ofertando balinhas, chicletes e dinheiro à criança para que ele pudesse tocar nas partes íntimas da menor.

O fato teria sido descrito pela própria menor, após ser questionada pela mãe de que forma ela estava conseguindo dinheiro, doces e guloseimas.

Assim que a Polícia Civil tomou ciência do fato, foi aberto inquérito policial para investigar o caso. Após 16 anos, o investigado foi condenado pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), em que criminaliza o estupro de vulnerável, definindo o crime como a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos.

A tipificação é automática, pois a lei considera a vítima menor de 14 anos como vulnerável, mesmo que a conduta não envolva violência ou grave ameaça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

SEGURANÇA

Polícia Militar prende suspeito de invasão à residência e furto em Barra do Garças

Published

1 hora atrás

on

02/12/2025

By

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem após invadir e furtar uma residência, na cidade de Barra do Garças, na tarde desta terça-feira (2.12). O suspeito foi detido em flagrante com uma mala contendo objetos pessoais de uma família.

De acordo com o boletim de ocorrência, a moradora relatou que estava dentro do quarto quando ouviu um barulho vindo da sala. Ao verificar, ela encontrou um homem dentro da casa, carregando uma mochila.

A vítima gritou por socorro, momento em que o suspeito tentou fugir saltando o portão, mas caiu ao chão e largou a mochila. O homem correu para a rua e conseguiu fugir até ser visto por uma testemunha, que percebeu a movimentação suspeita e ligou para a Polícia Militar.

Com base nas informações repassadas, a equipe iniciou buscas pela região e localizou o indivíduo, que foi detido sem resistência próximo a um ginásio desportivo da cidade.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências legais.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA02/12/2025

Polícia Civil prende homem condenado a mais de nove anos por estupro de vulnerável

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2.12), um homem condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão,...
SEGURANÇA02/12/2025

Polícia Civil prende membro de facção envolvido com tráfico de drogas em Canarana

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (2.12), um mandado de prisão contra um homem, de 22 anos, apontado...
SEGURANÇA02/12/2025

Polícia Militar prende suspeito de invasão à residência e furto em Barra do Garças

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem após invadir e furtar uma residência, na cidade de Barra do...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262