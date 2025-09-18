Connect with us

SEGURANÇA

Polícia Civil prende motorista de aplicativo suspeito de estupro de passageira

Publicado em

18/09/2025

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, prendeu, nesta quinta-feira (18.9), um motorista de aplicativo investigado por crime de estupro.

A prisão foi em decorrência de cumprimento da ordem judicial, emitido pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias. A ação foi realizada pela equipe de investigadores da DEDM, que localizaram o suspeito na região central da Capital. Após os procedimentos legais, ele foi colocado à disposição da Justiça

O crime

Conforme apurado, o suspeito, de 31 anos, aproveitou-se da vulnerabilidade da vítima, de 28 anos, que estava embriagada, e a impediu de deixar o veículo. Em seguida, deslocou-se para o banco traseiro e consumou a violência sexual.

Considerando a gravidade do crime e visando resguardar a integridade da vítima, a delegada responsável pelo caso, Vanessa Aguiar, representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

SEGURANÇA

Polícia Militar e Sema apreenderam 47 quilos de pescado em Barão de Melgaço

Published

16 segundos atrás

on

18/09/2025

By

Equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apreenderam 47 quilos de pescado irregular, na zona rural de Barão de Melgaço, na noite desta quarta-feira (17.9). O pescado foi encontrado abandonado em um veículo.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes realizavam barreiras de fiscalização e abordagens de rotina, na estrada de Croará. Durante abordagem a um carro, os policiais flagraram que o condutor de um segundo veículo, que vinha na mesma direção, abandonou o carro antes da barreira e fugiu correndo em uma mata.

Diante da suspeita, os policiais e agentes estaduais se deslocaram ao veículo, sendo um Gol branco, e encontraram a grande quantidade de pescado.

Foram localizados, ao todo, quatro unidades de Cacharas, 14 Piraputangas, quatro Piavuçus, sete Pacus, 11 Bagres e 62 Pacupevas, totalizando pouco mais de 47 quilos de pescado, que estavam sendo transportados de forma irregular, além de algumas espécies estarem sendo proibidas de pesca.

Os policiais recolheram o pescado e encaminharam os peixes para a Delegacia Especializada de Meio Ambiente para demais providências. O veículo teve seu proprietário identificado e foi apreendido pela PM.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

SEGURANÇA

Polícia Civil apreende adolescente em conflito com a lei em Alta Floresta

Published

30 minutos atrás

on

18/09/2025

By

Um adolescente procurado pela Justiça pelo cometimento de ato infracional, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (18.9), no município de Alta Floresta.

O menor, de 17 anos, estava com a ordem de busca e apreensão e internação expedida em seu desfavor. Ele foi localizado pelos policiais civis no bairro Setor Guaraná II, em Alta Floresta.

Com diversas passagens pelas práticas de atos infracionais análogos aos crimes de roubo, furto, direção perigosa e tráfico de drogas, o adolescente também é investigado por integrar uma facção criminosa.

O mandado de busca e apreensão cumprido nesta quinta-feira (18), é referente a uma ocorrência de furto de uma motocicleta de alta cilindrada (Honda CB 500), ocorrido no bairro Setor Industrial, em novembro de 2022.

Na ocasião do furto, os policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos, da Delegacia de Alta Floresta, conseguiram identificaram os autores e recuperar a moto que foi restituída à vítima.

Após cumprimento da ordem judicial o menor foi encaminhado para o Centro Socioeducativo, onde permanecerá cumprindo as medidas cautelares até completar 21 anos de idade.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA18/09/2025

Polícia Militar e Sema apreenderam 47 quilos de pescado em Barão de Melgaço

Equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apreenderam 47 quilos de...
SEGURANÇA18/09/2025

Polícia Civil prende motorista de aplicativo suspeito de estupro de passageira

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, prendeu, nesta...
SEGURANÇA18/09/2025

Polícia Civil apreende adolescente em conflito com a lei em Alta Floresta

Um adolescente procurado pela Justiça pelo cometimento de ato infracional, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (18.9), no município...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262