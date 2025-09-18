Polícia Civil prende motorista de aplicativo suspeito de estupro de passageira

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, prendeu , nesta quinta-feira (18.9), um motorista de aplicativo investigado por crime de estupro.

A prisão foi em decorrência de cumprimento da ordem judicial, emitido pel o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias. A ação foi realizad a p ela equipe de investigadores da DEDM , que localizaram o suspeito na região central da Capital. Após os procedimentos legais, ele foi colocado à disposição da Justiça

O crime

C onforme apurado, o suspeito, de 31 anos, aproveitou-se da vulnerabilidade da vítima, de 28 anos, que estava embriagada, e a impediu de deixar o veículo. Em seguida, deslocou-se para o banco traseiro e consumou a violência sexual.

Considerando a gravidade do crime e visando resguardar a integridade da vítima, a delegada responsável pelo caso, Vanessa Aguiar, representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário.

