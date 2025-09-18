SEGURANÇA
Polícia Civil prende motorista de aplicativo suspeito de estupro de passageira
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, prendeu, nesta quinta-feira (18.9), um motorista de aplicativo investigado por crime de estupro.
A prisão foi em decorrência de cumprimento da ordem judicial, emitido pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias. A ação foi realizada pela equipe de investigadores da DEDM, que localizaram o suspeito na região central da Capital. Após os procedimentos legais, ele foi colocado à disposição da Justiça
O crime
Conforme apurado, o suspeito, de 31 anos, aproveitou-se da vulnerabilidade da vítima, de 28 anos, que estava embriagada, e a impediu de deixar o veículo. Em seguida, deslocou-se para o banco traseiro e consumou a violência sexual.
Considerando a gravidade do crime e visando resguardar a integridade da vítima, a delegada responsável pelo caso, Vanessa Aguiar, representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar e Sema apreenderam 47 quilos de pescado em Barão de Melgaço
Equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apreenderam 47 quilos de pescado irregular, na zona rural de Barão de Melgaço, na noite desta quarta-feira (17.9). O pescado foi encontrado abandonado em um veículo.
Conforme o boletim de ocorrência, as equipes realizavam barreiras de fiscalização e abordagens de rotina, na estrada de Croará. Durante abordagem a um carro, os policiais flagraram que o condutor de um segundo veículo, que vinha na mesma direção, abandonou o carro antes da barreira e fugiu correndo em uma mata.
Diante da suspeita, os policiais e agentes estaduais se deslocaram ao veículo, sendo um Gol branco, e encontraram a grande quantidade de pescado.
Foram localizados, ao todo, quatro unidades de Cacharas, 14 Piraputangas, quatro Piavuçus, sete Pacus, 11 Bagres e 62 Pacupevas, totalizando pouco mais de 47 quilos de pescado, que estavam sendo transportados de forma irregular, além de algumas espécies estarem sendo proibidas de pesca.
Os policiais recolheram o pescado e encaminharam os peixes para a Delegacia Especializada de Meio Ambiente para demais providências. O veículo teve seu proprietário identificado e foi apreendido pela PM.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil apreende adolescente em conflito com a lei em Alta Floresta
Um adolescente procurado pela Justiça pelo cometimento de ato infracional, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (18.9), no município de Alta Floresta.
O menor, de 17 anos, estava com a ordem de busca e apreensão e internação expedida em seu desfavor. Ele foi localizado pelos policiais civis no bairro Setor Guaraná II, em Alta Floresta.
Com diversas passagens pelas práticas de atos infracionais análogos aos crimes de roubo, furto, direção perigosa e tráfico de drogas, o adolescente também é investigado por integrar uma facção criminosa.
O mandado de busca e apreensão cumprido nesta quinta-feira (18), é referente a uma ocorrência de furto de uma motocicleta de alta cilindrada (Honda CB 500), ocorrido no bairro Setor Industrial, em novembro de 2022.
Na ocasião do furto, os policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos, da Delegacia de Alta Floresta, conseguiram identificaram os autores e recuperar a moto que foi restituída à vítima.
Após cumprimento da ordem judicial o menor foi encaminhado para o Centro Socioeducativo, onde permanecerá cumprindo as medidas cautelares até completar 21 anos de idade.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Max Russi derruba veto que garante programa de prevenção à Endometriose
Polícia Militar e Sema apreenderam 47 quilos de pescado em Barão de Melgaço
Bombeiros militares resgatam arara-canindé encontrada com ferimentos na asa em condomínio residencial
MP reforça compromisso com a cidadania no Mutirão Pop Rua Jud/MT
Palestrante defende modelo focado na segurança alimentar e nutricional
Segurança
Polícia Militar e Sema apreenderam 47 quilos de pescado em Barão de Melgaço
Equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apreenderam 47 quilos de...
Polícia Civil prende motorista de aplicativo suspeito de estupro de passageira
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, prendeu, nesta...
Polícia Civil apreende adolescente em conflito com a lei em Alta Floresta
Um adolescente procurado pela Justiça pelo cometimento de ato infracional, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (18.9), no município...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Festeja: Prefeito e governador participam do pré-lançamento de indústria de Etanol de Milho em Sinop
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Relatório técnico aponta risco estrutural e ambiental na UHE Colíder
-
CIDADES5 dias atrás
Show de Leo Santana no Festeja Sinop reúne multidão no Gigante do Norte
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Sema inicia 7ª edição do Mutirão de Conciliação Ambiental na segunda-feira (15)
-
ELEIÇÕES3 dias atrás
São Félix do Araguaia: Justiça Eleitoral realiza mutirão no distrito de Espigão do Leste
-
CIDADES6 dias atrás
Força Tática prende homem por tentativa de feminicídio em Rondonópolis
-
Saúde2 dias atrás
Ministério da Saúde começa a emitir Cartão SUS com base no CPF
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura de Sinop abre intensivo de matrículas para novos cursos do Qualifica Turismo