Polícia Civil prende motorista particular por estupro de vulnerável

Um homem que atuava como motorista particular voltado ao atendimento especializado ao público infantil teve o mandado de prisão cumprido por crime de estupro de vulnerável, pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (07.6), após investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande (DEDMCI-VG).

O suspeito de 36 anos se apresentava como motorista de confiança para atendimento de crianças e adolescentes, o que facilitava o acesso às vítimas. Ele atuava na região do bairro Cristo Rei em Várzea Grande e nas redes sociais divulgava um pouco do seu dia a dia com as crianças, fazia vídeos mostrando algumas delas e expunha a rotina dele como motorista do público infantil.

As investigações iniciaram, no mês de abril, após a mãe de uma das vítimas, de 9 anos, registrar boletim de ocorrência relatando que a sua filha havia sido abusada sexualmente pelo motorista. Os fatos vieram a tona após uma professora da escola, ouvir a menor relatando a uma amiga que o motorista que a levava para a escola, a colocava no bando da frente do carro, passava a mão no seu corpo e havia tentando beijá-la.

Durante as investigações, a vítima passou por escuta especializada, confirmando todos os fatos, relatando que os abusos ocorreram mais de uma vez e que o motorista costumava a deixá-la por último em casa, com o fim de ficar sozinho com ela e praticar os abusos. Em uma das ocasiões, o suspeito levou a menor para uma região de mata próximo a casa dela, onde outro homem também teria abusado da menor.

Com base nas informações passadas, foi representado pela prisão preventiva do suspeito, deferida pela Justiça e cumprida nesta sexta-feira (6), pela equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Várzea Grande.

A delegada responsável pelas investigações, Jéssica Cristina de Assis, acredita que com a prisão do suspeito, novas vítimas devem aparecer. “Ele era um motorista particular do público infantil bastante conhecido na região da Cohab Cristo Rei. Ele atendia muitas crianças do bairro e da região e por isso acreditamos que tenha feito outras vítimas que devem procurar a delegacia nos próximos dias”, disse a delegada.

As investigações seguem em andamento para identificação de outras vítimas, assim como de outros suspeitos que possam estar envolvidos no crime.

Fonte: Policia Civil MT – MT