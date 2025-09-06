Connect with us

Polícia Civil prende mulher com dois mandados de prisão

06/09/2025

Uma mulher procurada por dois mandados de prisão, foi presa pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (5.9), na zona rural do município de Vila Rica.

A foragida, de 42 anos, foi surpreendida pelos policiais civis da Delegacia de Vila Rica, em uma propriedade rural, após diligências investigativas para apurar o seu paradeiro.

A primeira ordem judicial expedida contra a suspeita é referente a condenação pelo crime de homicídio qualificado. O segundo mandado foi decretado pelo descumprimento de medidas judiciais, como uso obrigatório de monitoramento eletrônico.

No entanto, a mulher desligou a tornozeleira. O equipamento foi desativado sem autorização, bem como a suspeita deixou de comparecer em juízo contrariando as determinações da execução penal.

Diante dos mandados a equipe conseguiu localizar a mulher. Ela foi conduzida até a Delegacia de Vila Rica para as providências cabíveis e posteriormente colocada à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Polícia Civil deflagra operação contra investigados por homicídio e ocultação de cadáver em Guiratinga

3 horas atrás

06/09/2025

A Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou na sexta-feira (5.9), a Operação Canto da Sereia, para cumprimento de mandados judiciais relacionados ao desaparecimento e homicídio e ocultação de cadáver ocorrido em julho deste ano em Guiratinga.

Na operação foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar, resultando na prisão de duas pessoas e na apreensão de aparelhos celulares que serão encaminhados para perícia.

Os alvos das ordens de prisão, um homem, de 31 anos, foi preso em Guiratinga. A segunda, uma jovem, de 19 anos, foi localizada e presa na cidade de Tesouro. O terceiro procurado, de 21 anos, encontra-se foragido.

A Operação Canto da Sereia contou com o apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, e integra a Operação Inter Partes, desenvolvida dentro do programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o enfrentamento às facções criminosas em todas as regiões do Estado.

O crime

A vítima, de 19 anos, chegou em Mato Grosso no início do mês de julho e desapareceu no dia 16 do corrente mês. Conforme um familiar, no dia 12 de julho a vítima contou que iria encontrar uma mulher em uma praça na Avenida Presidente Dutra, no bairro Tancredo Neves, e desde então não fez mais contato com a família.

Diante das informações, os policiais civis da Delegacia de Guiratinga passaram a diligenciar para apurar os fatos, e descobriram que a vítima havia enviado um pedido de amizade pela rede social à uma jovem de 19 anos, cujo perfil continha uma fotografia com gesto associado a uma facção criminosa rival.

Razão pela qual um criminoso, de 21 anos, integrante de facção criminosa, marcou para a jovem um encontro com a vítima, que ao chegar no local combinado foi recebido pela jovem e levado até uma residência, onde dois homens o aguardavam.

Então a vítima foi submetida à tortura e executada. O corpo do jovem continua desaparecido.

A Polícia Civil de Mato Grosso segue empenhada em localizar o corpo da vítima e garantir a responsabilização de todos os envolvidos no crime.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Polícia Civil prende idoso procurado por tentativa de homicídio

7 horas atrás

06/09/2025

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, prendeu na quinta-feira (4.9), um idoso procurado pelo crime de tentativa de homicídio.

O foragido, de 61 anos, estava com a prisão preventiva decretada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis. O suspeito que será levado a júri popular, não havia sido localizado para comparecer às intimações judiciais.

Durante investigação a equipe da DHPP apurou que o procurado estava conduzindo um caminhão na região do bairro Distrito Industrial, onde realizaria o descarregamento de uma carga.

Diante das informações, os policiais civis passaram a diligenciar e conseguiram localizar o idoso, o qual foi preso por força do mandado judicial de prisão.

Em seguida, o preso foi conduzido até a delegacia para as providências cabíveis. Posteriormente ele foi apresentado ao Poder Judiciário e aguardará o julgamento pelo crime de tentativa de homicídio.

O júri popular será neste mês de setembro.

O crime

No ano de 2022 o suspeito que também é motorista de caminhão, conduzia um veículo dentro do terminal ferroviário em visível estado de embriaguez e causou um acidente que interrompeu a fila de descarga no local.

Na ocasião, ele foi abordado por um homem, de 40 anos, que tentou dialogar para que o suspeito retirasse o caminhão e liberasse a passagem.

No entanto, o suspeito de posse de uma faca desferiu quatro golpes na vítima. Mesmo ferido, o homem foi socorrido e encaminhado para socorro médico.

Fonte: Policia Civil MT – MT

