Polícia Civil prende mulher suspeita de furtar mais de R$ 65 mil de idosos

A Delegacia da Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade (520 km de Cuiabá) prendeu, nesta terça-feira (12.8), um homem, de 25 anos, durante buscas a suspeitos de estarem na cidade para cometer um homicídio. Com o preso foram encontradas armas, munições e apetrechos.

O caso teve início durante a madrugada. Como parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, no combate a crimes transfronteiriços, a Polícia Civil recebeu uma informação anônima de que três homens teriam saído de Pontes e Lacerda em direção a Vila Bela da Santíssima Trindade para executar um homicídio na cidade.

A equipe de investigadores de Vila Bela deu início às apurações e, por volta das 2 horas, encontraram dois homens saindo de uma casa, no Bairro Cohab, em atitude que consideraram suspeita.

Eles estavam em uma motocicleta Yamaha YBR roxa sem placa e, ao se aproximarem da viatura, tentaram iniciar uma fuga, mas acabaram caindo com a motocicleta.

O passageiro sacou uma arma que estava em sua cintura e saiu correndo em direção a um matagal próximo à região. Os policiais atiraram e o impediram de agir contra a equipe, mas ele conseguiu fugir.

Já o piloto da motocicleta foi detido e, com ele, foi apreendida uma pistola calibre .9mm com 17 munições intactas. Ao tirar o capacete, ele estava com uma balaclava, comumente usada por criminosos para praticar crimes.

Os policiais realizaram buscas na casa de onde os suspeitos haviam saído e encontraram mais uma arma, calibre .32, sem numeração, com seis munições intactas, mais duas munições calibre .32 no chão, duas balaclavas e um par de luvas.

O preso foi levado para a Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde foi autuado em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito o proibido.

