Polícia Civil prende oito em flagrante por tráfico durante apuração sobre destruição de câmeras de vigilância

Um homem que matou uma mulher e estava foragido da Justiça do Rio Grande do Norte há mais de 18 anos foi capturado pela Polícia Civil de Mato grosso, na manhã desta quarta-feira (12.2), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres.

O suspeito estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio ocorrido na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no ano de 2006 e estava vivendo normalmente em Mato Grosso, utilizando documentos falsos.

O mandado de prisão contra o foragido foi cumprido na cidade de Conquista d’Oeste, após trocas de informações entre a Delegacia Regional e Delegacia da Mulher de Cáceres com a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró.

Durante os levantamentos para apurar o paradeiro do foragido, foi possível obter informações que o homicida estava morando em uma cidade de Mato Grosso e utilizando uma nova identidade.

Com base nas informações passadas, foram realizadas diversas diligências e com o apoio da Gerência de Identificação de Cáceres sendo possível chegar a identificação atual do foragido, que estaria residindo na cidade de Conquista d’Oeste.

Diante das evidências coletadas, os investigadores da Delegacia da Mulher de Cáceres foram até o município, onde o procurado foi localizado e teve o mandado de prisão cumprido.

No momento da prisão, foi confirmado que a documentação utilizada pelo foragido era falsa. O preso foi encaminhado para a Delegacia de Pontes e Lacerda, onde além de serem tomadas as providências para cumprimento da ordem judicial, ele foi autuado em flagrante por uso de documento falso.

Entenda o caso

No dia 27 de junho de 2006, o suspeito foi até a residência da vítima, procurando por seu esposo, acreditando que o desafeto tinha um relacionamento amoroso com sua companheira na época.

Na ocasião, ele foi atendido pelo filho e pela esposa do homem a quem procurava e durante a discussão, acabou se alterando, sacou um revólver e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Quatro disparos atingiram o filho e um disparo atingiu a esposa do verdadeiro alvo. A vítima, Lenilda Freire Godeiro, foi atingida no tórax após entrar na frente do filho, tentando protegê-lo. O filho foi socorrido e sobreviveu, porém a vítima foi a óbito no momento do crime.

Após o crime, o homicida se evadiu. O acusado teve o mandado de prisão expedido pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Mossoró por homicídio qualificado consumado e homicídio tentado qualificado.

Fonte: Governo MT – MT