Polícia Civil prende padrasto condenado a cerca de 19 anos por estuprar enteada
A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (12.8), um homem de 39 anos, condenado por estuprar sua enteada, em Rondonópolis (a 220 km de Cuiabá). A prisão foi cumprida pelos policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM).
O mandado de prisão definitivo foi expedido pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, após a condenação transitar em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso. O réu deverá cumprir uma pena de 18 anos, 11 meses e 10 dias em regime inicialmente fechado.
O crime foi denunciado em janeiro de 2020, quando a madrasta da vítima procurou a delegacia para relatar suspeitas de abuso. Na ocasião, a criança, com apenas 9 anos, morava com a mãe e o padrasto. A criança visitava o pai quinzenalmente e, em uma das visitas, queixou-se de dores nas partes íntimas e ao urinar. Ao ser questionada, ela revelou que o marido da mãe a estava abusando.
De posse do mandado, a equipe da DEDM realizou diligências e localizou o condenado no bairro João Bosco. Ele foi preso e levado à DEDM de Rondonópolis para as providências legais.
A prisão foi realizada no âmbito da Operação Shamar 2025, que está em curso em todo o país. A iniciativa é uma ação integrada das forças de segurança pública, com foco na intensificação de atividades preventivas, educativas, ostensivas e repressivas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, como parte da campanha Agosto Lilás.
“A Polícia Civil reforça seu compromisso com a proteção das mulheres e a responsabilização de autores de crimes praticados em razão do gênero, garantindo o cumprimento das medidas legais e o acolhimento das vítimas”, afirmou o delegado Fernando Fleury, da DEDM de Rondonópolis.
Polícia Civil prende suspeito e evita homicídio em Vila Bela da Santíssima Trindade
A Delegacia da Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade (520 km de Cuiabá) prendeu, nesta terça-feira (12.8), um homem, de 25 anos, durante buscas a suspeitos de estarem na cidade para cometer um homicídio. Com o preso foram encontradas armas, munições e apetrechos.
O caso teve início durante a madrugada. Como parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, no combate a crimes transfronteiriços, a Polícia Civil recebeu uma informação anônima de que três homens teriam saído de Pontes e Lacerda em direção a Vila Bela da Santíssima Trindade para executar um homicídio na cidade.
A equipe de investigadores de Vila Bela deu início às apurações e, por volta das 2 horas, encontraram dois homens saindo de uma casa, no Bairro Cohab, em atitude que consideraram suspeita.
Eles estavam em uma motocicleta Yamaha YBR roxa sem placa e, ao se aproximarem da viatura, tentaram iniciar uma fuga, mas acabaram caindo com a motocicleta.
O passageiro sacou uma arma que estava em sua cintura e saiu correndo em direção a um matagal próximo à região. Os policiais atiraram e o impediram de agir contra a equipe, mas ele conseguiu fugir.
Já o piloto da motocicleta foi detido e, com ele, foi apreendida uma pistola calibre .9mm com 17 munições intactas. Ao tirar o capacete, ele estava com uma balaclava, comumente usada por criminosos para praticar crimes.
Os policiais realizaram buscas na casa de onde os suspeitos haviam saído e encontraram mais uma arma, calibre .32, sem numeração, com seis munições intactas, mais duas munições calibre .32 no chão, duas balaclavas e um par de luvas.
O preso foi levado para a Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde foi autuado em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito o proibido.
Polícia Civil prende traficante e fecha ponto de armazenamento de drogas em Lucas do Rio Verde
Uma residência que funcionava como ponto de armazenamento de drogas foi descoberta pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8), em investigações realizadas pelos policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde. No local, foram apreendidas várias porções de entorpecentes, entre pasta base, maconha e cocaína
O ponto era coordenado por um suspeito, de 24 anos, com passagens criminais anteriores e que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
A ação teve início após os policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde receberem denúncia sobre uma residência no bairro Rio Verde que funcionaria como ponto de tráfico de drogas. Segundo as informações, um suspeito já conhecido da Polícia e que já havia sido preso recentemente no mês de junho, seria o responsável pelo ponto de venda de drogas.
Com base na denúncia, os policiais realizaram o trabalho de investigação, confirmando que o suspeito após ser liberado da prisão continuava envolvido com o tráfico de entorpecentes. Diante dos elementos apurados a equipe fez a abordagem na residência do investigado.
Em buscas no local, foram encontrados 25 porções de pasta base, cinco tabletes de maconha, além de uma forma com grande quantidade de cocaína, um saco tipo zip lock com a mesma substância, balança de precisão e vários materiais para embalo da droga.
Diante dos fatos, todo material ilícito foi apreendido e o suspeito conduzido à Delegacia de Lucas do Rio Verde, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.
