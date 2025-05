Polícia Civil prende principal alvo de operação de desmanche ilegal no Araguaia em Goiás

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (9.5), um homem foragido da Justiça de Mato Grosso, principal alvo de uma investigação sobre desmanche ilegal de veículos no Araguaia, em Goiânia.

A prisão foi realizada em ação conjunta das equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças, do Núcleo de Inteligência de Barra do Garças e da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais da Polícia Civil de Goiás (PC-GO).

O criminoso, de 38 anos, estava foragido desde o ano de 2020. As investigações da Polícia Civil de Mato Grosso apontaram que o suspeito possui antecedentes criminais que incluem falsificação de documentos e adulteração veicular em Água Boa e Nova Xavantina.

O foragido, envolvido em um grupo criminoso especializado em receptação qualificada, adulteração de sinais identificadores de veículos e associação criminosa, tinha sua atuação centrada em Barra do Garças. Segundo as investigações, o grupo operava um desmanche ilegal de veículos, e as peças de carros furtados e roubados eram comercializadas, abastecendo o mercado clandestino.

As investigações, iniciadas em 2020 no âmbito de inquérito policial instaurado na Derf Barra do Garças, apontaram a participação ativa do suspeito nas operações ilícitas, além de uma rede de comparsas. Apesar de uma operação ser realizada à época ter resultado na prisão de membros do grupo, o principal alvo conseguiu evadir-se, permanecendo como foragido desde então.

A operação que levou à sua captura contou com o trabalho de investigadores e escrivães coordenados pelo delegado responsável pela Derf-VG e Núcleo de Inteligência de Barra do Garças, Nelder Martins, além do apoio técnico da equipe da Polícia Civil de Goiás, por meio do delegado Thales Feitosa.

Após ter a ordem judicial cumprida, o preso foi transferido para uma unidade prisional de Goiânia, onde permanecerá à disposição da Justiça. A investigação segue para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

Fonte: Policia Civil MT – MT