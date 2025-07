Polícia Civil prende professor acusado de assediar alunas em escola municipal de Peixoto de Azevedo

Policiais militares da 6ª Companhia Independente resgataram um homem, de 30 anos, vítima de sequestro e tortura, na noite desta quarta-feira (2.7), em Sapezal. As equipes prenderam em flagrante dois suspeitos e apreenderam um adolescente, de 17 anos, por tentativa de homicídio. O trio integra uma facção criminosa no município. Na ação, foram retiradas de circulação 99 porções de entorpecentes, entre maconha, cocaína e pasta base.

Durante patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes receberam informações de que os suspeitos sequestraram um homem e estariam aplicando um salve na vítima. Assim que as equipes chegaram no local informado, flagraram um dos integrantes da facção agredindo o homem a pauladas, enquanto outro enforcava-a com um fio elétrico. A vítima estava com um lençol amarrado no pescoço. O menor foi detido filmando toda ação criminosa.

Após abordagem e prisão dos suspeitos, as equipes tentaram reanimar o homem, que apresentava dificuldades para respirar, além de estar com o corpo coberto de sangue. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou à vítima ao Hospital Municipal de Sapezal. O homem revelou que foi rendido e agredido, após adquirir entorpecentes de membros de uma facção rival.

No local, os policiais militares realizaram buscas em um veículo modelo Honda Civic, supostamente utilizado em diversas denúncias de tráfico de drogas na região. No compartimento do pneu de estepe do veículo, os militares encontraram diversas porções de entorpecentes, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.

Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.



