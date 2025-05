Polícia Civil prende quarto acusado de envolvimento em esquema de corrupção no transporte escolar de Peixoto de Azevedo

Uma ação desencadeada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), nesta terça-feira (29.4) culminou na prisão de uma jovem de 18 anos. Além da prisão, a ação possibilitou a apreensão de uma pistola de uso proibido e dois tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.

O resultado dessa ação é fruto do trabalho investigativo realizado pela Denarc, com apoio de policiais do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO), para apurar denúncias de tráfico de drogas. Foram dias de levantamento de informações e monitoramento do alvo, situado no bairro Vitória Régia, em Várzea Grande.

Por meio dessas diligências policiais, foi possível acompanhar o alvo na saída da residência monitorada, no momento que descartava o lixo. Nesse momento foi solicitada a documentação da jovem, que disse não possuir. Em seguida, os policiais foram autorizados entrar na residência, onde perceberam um forte odor de entorpecentes e avistaram vários itens associados ao comércio de drogas (ziplocs).

Durante revista ao ambiente, os policiais identificaram um fundo falso sob o piso de um quarto, possivelmente utilizado para armazenamento das drogas, exatamente como relatado nas denúncias. No mesmo quarto foi localizado uma pistola com numeração suprimida, calibre 9mm, com dois carregadores, sem munições e um aparelho celular, que a jovem não soube dizer a quem pertencia.

Após todas as diligências naquele local, a jovem informou para onde se mudaria. A equipe policial se deslocou até lá, onde foi realizada nova revista no ambiente, sendo apreendidos uma balança de precisão com resquícios de entorpecente, uma trouxa de substância análoga a maconha e diversos ziplocs com mesma características aos encontrados na residência anterior.

Todos os objetos foram apreendidos e encaminhados, juntamente com a suspeita, para a Denarc para realização dos procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Policia Civil MT – MT