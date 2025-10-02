SEGURANÇA
Polícia Civil prende quatro envolvidos suspeitos de participação em roubo com restrição de liberdade
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (1º.9), quatro suspeitos de participação em um roubo ocorrido na terça-feira (30.9), em Primavera do Leste, quando uma mulher, de 48 anos, foi rendida e levada para um cativeiro em Poxoréu.
No dia do crime, a vítima foi obrigada a realizar transferências via Pix de suas contas para diversas pessoas, além de ter seu veículo roubado.
Por causa do carro, que foi localizado pela Polícia Militar enquanto a vítima ainda estava em poder dos criminosos, ela foi encontrada. Houve um confronto entre a Força Tática e o grupo no cativeiro e dois suspeitos foram presos e dois foram mortos. A vítima foi libertada em seguida.
Após o registro do boletim de ocorrência, a vítima foi ouvida na Delegacia de Polícia de Primavera do Leste. A Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá foi acionada e conseguiu identificar um dos beneficiários das transferências, que foi localizado pelos investigadores em um condomínio de Cuiabá.
O suspeito estava trabalhando em uma obra e foi conduzido à Delegacia de Estelionato de Cuiabá, onde foi ouvido e afirmou ter vendido sua conta-corrente para um desconhecido por R$ 100.
As investigações e buscas continuaram e as equipes foram até um mercado, no bairro Altos da Glória, em Cuiabá, onde flagraram dois homens e uma mulher sacando dinheiro no caixa elétrico. Os valores eram provenientes do roubo. Diante disso, os três foram conduzidos para a delegacia. Com eles, foram apreendidos R$ 4,2 mil, que haviam acabado de ser sacados.
Todos foram autuados em flagrante pelo delegado Gustavo Godoy por roubo qualificado e associação criminosa. As investigações continuam e serão realizadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste.
Polícia Civil esclarece homicídio e ocultação de cadáver em Sinop
A Polícia Civil elucidou, em rápida ação investigativa, o crime de homicídio e ocultação de cadáver ocorrido na cidade de Sinop, nesta quarta-feira (1º.10).
A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada em razão da localização de um corpo às margens do Rio Garças, apresentando sinais de violência. A vítima foi identificada como Hudson da Silva, 38 anos.
Imediatamente, foram iniciadas as diligências para identificação e prisão da autoria do crime. No decorrer da investigação, os policiais conseguiram levantar evidências da participação de dois adolescentes, de 15 e 16 anos de idade, que confessaram o envolvimento no crime.
De acordo com os relatos colhidos pelos menores, no dia 29 de setembro de 2025, a vítima contratou um dos adolescentes para realizar serviços de limpeza em sua residência.
Após o início dos trabalhos, ambos, que já se conheciam, passaram a ingerir bebida alcoólica e convidaram o segundo adolescente. No decorrer do dia, após discussões motivadas por desentendimentos de ordem pessoal, os dois adolescentes decidiram matar o homem.
Conforme as apurações, um dos investigados desferiu golpes contra Hudson com um pé de cabra, enquanto o outro o estrangulou com o uso de uma toalha. Em seguida, os adolescentes subtraíram diversos pertences da vítima, incluindo joias que, posteriormente, foram vendidas.
Ainda segundo os depoimentos, por volta da 01h da madrugada do dia 1º de outubro, os adolescentes retornaram ao local do crime, removeram o corpo e o lançaram no Rio Garças, além de tentarem destruir o veículo da vítima.
Com base nos elementos colhidos e nas confissões formais, os adolescentes foram conduzidos à DHPP, em Sinop, sendo autuados em flagrante pelos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado.
Polícia Civil e Abin deflagram operação conjunta contra apologia ao nazismo em Mato Grosso
A Polícia Civil de Mato Grosso, em parceria com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deflagrou na manhã desta quinta-feira (2.10), a Operação Encômio, para cumprimento de mandado de busca e apreensão e de acesso a dados telemáticos com foco na repressão de crime de apologia ao nazismo no Estado.
A investigação conduzida por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) e Gerência de Inteligência Cibernética, da Diretoria de Inteligência, da Polícia Civil, identificou um morador de Várzea Grande, suspeito de integrar grupos extremistas, com orientação neonazista em aplicativos de mensagens.
A investigação teve início após a Abin procurar a Polícia Civil de Mato Grosso para realização de trabalhos interagências, trazendo informações que apontavam atividades criminosas, no meios digitais, relacionadas à apologia ao nazismo, tipificada no art. 20 da Lei nº 7.716/1989, no Estado de Mato Grosso.
A partir das informações, a equipe da DRCI realizou diligências que confirmaram a identidade e o endereço do investigado, além de levantar outros elementos que indicavam sua vinculação a grupos extremistas.
Diante das provas reunidas, foi representado pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal, com autorização de acesso a dispositivos eletrônicos e armazenamento em nuvem, que foram deferidos pela 2ª Vara Criminal de Várzea Grande.
O delegado titular da DRCI, Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, ressaltou a importância da integração institucional no combate a crimes de ódio e extremismo, destacando que o trabalho conjunto entre a Abin e a Polícia Civil demonstra a força da cooperação entre as agências de segurança pública e inteligência do Estado brasileiro.
“A atuação da DRCI, com apoio da Diretoria de Inteligência, reforça o compromisso da Polícia Civil de Mato Grosso no enfrentamento a práticas criminosas que atentam contra a democracia e a ordem pública”, destacou o delegado.
Conforme pontuou o superintendente da Abin em Mato Grosso, Felipe Midon, os indivíduos radicalizados “além de recrutarem outros indivíduos para agirem em nome da ideologia que defendem, nesse caso o neonazismo, reconstroem sua identidade social até demonstrar disposição para agir violentamente em nome dessa ideologia”.
O gestor complementou que “na área de Inteligência, ninguém faz nada sozinho. Em situações como essa, a Abin, a PJC/MT e outros órgãos parceiros atuam preventiva e conjuntamente, para impedir a mobilização para o ato violento e a ameaça à sociedade”.
A divulgação de símbolos e mensagens de exaltação ao nazismo constitui crime e que denúncias anônimas podem ser encaminhadas para Polícia Civil por meio do número 197.
Nome da operação
Encômio que significa discurso de elogio a algo ou alguém faz referência a atuação do investigado que enaltecia o nazismo nos meios digitais.
