Polícia Civil prende quatro envolvidos suspeitos de participação em roubo com restrição de liberdade

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (1º.9), quatro suspeitos de participação em um roubo ocorrido na terça-feira (30.9), em Primavera do Leste, quando uma mulher, de 48 anos, foi rendida e levada para um cativeiro em Poxoréu.

No dia do crime, a vítima foi obrigada a realizar transferências via Pix de suas contas para diversas pessoas, além de ter seu veículo roubado.

Por causa do carro, que foi localizado pela Polícia Militar enquanto a vítima ainda estava em poder dos criminosos, ela foi encontrada. Houve um confronto entre a Força Tática e o grupo no cativeiro e dois suspeitos foram presos e dois foram mortos. A vítima foi libertada em seguida.

Após o registro do boletim de ocorrência, a vítima foi ouvida na Delegacia de Polícia de Primavera do Leste. A Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá foi acionada e conseguiu identificar um dos beneficiários das transferências, que foi localizado pelos investigadores em um condomínio de Cuiabá.

O suspeito estava trabalhando em uma obra e foi conduzido à Delegacia de Estelionato de Cuiabá, onde foi ouvido e afirmou ter vendido sua conta-corrente para um desconhecido por R$ 100.

As investigações e buscas continuaram e as equipes foram até um mercado, no bairro Altos da Glória, em Cuiabá, onde flagraram dois homens e uma mulher sacando dinheiro no caixa elétrico. Os valores eram provenientes do roubo. Diante disso, os três foram conduzidos para a delegacia. Com eles, foram apreendidos R$ 4,2 mil, que haviam acabado de ser sacados.

Todos foram autuados em flagrante pelo delegado Gustavo Godoy por roubo qualificado e associação criminosa. As investigações continuam e serão realizadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste.

