Polícia Civil prende sócios e desarticula esquema de fraudes em consórcios em Barra do Garças

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 10º Batalhão, apreenderam, na noite desta quinta-feira (22.5), quatro tabletes de maconha, três pacotes grandes de skank, meia barra de pasta base de cocaína e R$ 378, escondidos em uma residência, no Distrito da Guia, em Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência, anteriormente, os policiais militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de homicídio, no bairro Novo Tempo, região do Contorno Leste, da Capital.

No local, as equipes encontraram a vítima identificada como Gilberto Cristopher Moraes de Souza, de 25 anos, em um veículo modelo Ford Fiesta, branco. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima.

Uma testemunha relatou aos policiais militares que Gilberto havia combinado de receber drogas naquele local. Assim que chegou, dois homens, em uma motocicleta, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima.

Os policiais militares foram informados ainda de que Gilberto comercializava entorpecentes no Distrito da Guia e que na rua residência havia grande quantidade de entorpecentes. Após a denúncia, os militares se deslocaram ao imóvel junto da testemunha e localizaram as drogas.

Todo material ilícito apreendido foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis. As Forças de Segurança do Estado mantêm diligências em buscas dos suspeitos da morte de Gilberto e Polícia Judiciária Civil investigará o caso.

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT