Polícia Civil prende suspeita de envolvimento na execução de homem por ordem de facção

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso realizou na manhã de hoje (06), em sua unidade operacional de Cuiabá, localizada no KM 387 da BR 364, a solenidade de abertura oficial da campanha Maio Amarelo 2025. O evento contou com a participação de diversas autoridades, consolidando a união de esforços em prol da segurança viária. Estiveram presentes a Vice-Prefeita de Cuiabá, a Secretária da SEMOB de Cuiabá, a Coronel Vania Garcia, o Superintendente do DNIT Djalma Silvestra, o Coordenador de Engenharia do DNIT Marcelo Sortica, a Chefe de Operações Terrestres do DNIT Margareth Gugelmin Okada, o Tenente Coronel Gilson representando a SAIOP/SESP/MT, Rosane Polzl,Diretora de Fiscalização e Educação representando o DETRAN, e Barbara Nathane, Gerente de Eficiência Operacional representando a Nova Rota do Oeste, além de outros representantes de órgãos parceiros e da sociedade civil.

A cerimônia destacou o tema central da campanha deste ano: “Desacelere: Seu bem maior é a vida!”, ressaltando a importância da prudência e do respeito às normas de trânsito como pilares para a preservação de vidas.

Durante o evento, representantes de instituições parceiras enfatizaram a necessidade de um esforço conjunto para mudar a cultura no trânsito. Em sua fala, o Superintendente da PRF em Mato Grosso, PRF Arthur Nogueira ressaltou o histórico da instituição na luta pela segurança viária e a importância do Maio Amarelo como um movimento que engaja toda a sociedade. Foi enfatizada a responsabilidade de cada cidadão em suas atitudes no trânsito, desde o respeito aos limites de velocidade até o uso correto dos dispositivos de segurança. Já o Chefe do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF , Eneias Cavalcante apresentou dados sobre acidentes e fiscalização, reforçando que muitas ocorrências poderiam ser evitadas com mais atenção e respeito às leis.

Um dos momentos marcantes da solenidade foi a apresentação do “Cinema Rodoviário”, uma das ferramentas educativas da PRF, que utilizou histórias impactantes para sensibilizar os presentes sobre as consequências trágicas da imprudência no trânsito e a importância de valorizar a vida.

O Maio Amarelo 2025, lançado oficialmente pela PRF em Cuiabá reforça o compromisso da instituição em promover um trânsito mais seguro e humano, contando com a participação ativa de toda a sociedade para disseminar a mensagem de que a vida é o nosso bem maior e merece ser preservada.

Fonte: PRF – MT