Polícia Civil prende suspeita por furto qualificado em Canarana
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canarana, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (15.8), uma mulher suspeita de praticar furto qualificado e realizar diversas transações fraudulentas com um cartão bancário subtraído da vítima.
Conforme as investigações, por volta das 10h15, a suspeita se apropriou de um cartão bancário, sem deixar sinais de arrombamento. Em seguida, acompanhada de uma comparsa, realizou uma série de operações ilícitas: compras na função crédito que totalizaram R$ 7.340,00 e débitos e saques aproximados de R$ 4.000,00.
Parte dessas movimentações ocorreu em uma lanchonete da cidade, onde, segundo o proprietário, as duas mulheres, além de consumirem no local, efetuaram a troca de parte do saldo disponível por dinheiro em espécie. A ação foi feita em etapas, numa tentativa de dificultar o rastreamento das operações.
Imagens das câmeras de segurança registraram claramente a suspeita utilizando uma motocicleta e trajando vestimentas específicas, o que contribuiu para sua identificação.
Quando localizada, a mulher ainda usava as mesmas roupas vistas na filmagem, e em sua residência foi encontrada a motocicleta flagrada nas imagens, reforçando de forma contundente sua ligação direta com o crime.
Após diligências realizadas pela equipe policial, a suspeita foi presa em flagrante. Sua comparsa, entretanto, permanece foragida.
Ainda durante as diligências, dois indivíduos foram conduzidos por posse de drogas.
A suspeita passou pela audiência de custódia, ocasião em que o juiz decidiu pela liberdade provisória, devendo ela responder ao processo em liberdade.
“A ação é uma rápida resposta policial para coibir crimes patrimoniais e garantir a responsabilização dos envolvidos”, disse o delegado Diogo Jobane, da Delegacia de Canarana.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende homem em flagrante no momento em que agredia mulher em praça pública
Uma ação rápida da Polícia Civil culminou na prisão de um homem que agredia uma mulher, na Praça do Avião, em Canarana. A prisão, em flagrante, foi realizada neste sábado (16.8), por volta das 9h30 da manhã.
A ação ocorreu no exato momento em que um policial civil, em seu horário de folga, transitava pelo local. O policial se deparou com o suspeito, de 34 anos, em cima da mulher, de 32 anos, agredindo-a com socos. O intuito, segundo o policial, era tomar uma garrafa plástica que estava em posse da vítima.
Conforme apurado pela Polícia Civil, eles conviviam há quatro dias na cidade, e estavam em situação de rua, morando na praça junto com outras pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Em razão do flagrante, o suspeito foi preso e conduzido até a delegacia para a realização dos procedimentos legais cabíveis.
O preso foi autuado pelo delegado de Canarana, Diogo Jobane, por lesão corporal (art 129, parágrafo 13°) e, posteriormente, foi encaminhado à Penitenciária de Água Boa, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A vítima foi acolhida pelo Núcleo de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica da Delegacia de Canarana e levada ao Hospital para constatação das lesões em sua face, e posteriormente, junto à Secretaria de Assistência Social do Município, que providenciou uma passagem rodoviária para retorno a Cuiabá, onde reside seus familiares.
Fonte: Policia Civil MT – MT
PM resgata mulher vítima de estupro e tentativa de homicídio e prende agressor em flagrante
Equipes militares do 15º Batalhão resgataram uma mulher, de 42 anos, vítima de estupro e tentativa de homicídio, na noite deste sábado (16.8), no município de Alto Paraguai (191 km de Cuiabá). Ela foi agredida com pedaço de concreto na cabeça, socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e apresentava traumatismo craniano. Suspeito, de 25 anos, foi preso em flagrante.
Os policiais militares foram acionados por testemunhas que relataram ouvir uma mulher gritar por socorro. As equipes localizaram ambas a vítima e o suspeito em um local escuro, em baixo de um limoeiro, nas proximidades de um barranco.
Os militares invadiram a área e se depararam com o suspeito completamente nu sobre a vítima, que foi abordado em seguida. A mulher estava com as roupas rasgadas, rosto, pescoço e cabeça totalmente cobertos por sangue. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima até o Hospital Municipal.
A mulher relatou que foi agredida com um concreto, enquanto era obrigada a manter relações sexuais com o homem.
À PM, ele relatou que conheceu a vítima momentos antes, em um restaurante na região. O homem chamou a mulher para ir até a sua residência. No local, ingeriram mais bebidas alcóolicas, mantiveram relações sexuais e, em seguida, foi surpreendido por ela, armada com uma faca grande.
O suspeito afirmou que conseguiu desviar da mulher, pegou uma pedra e a atingiu na cabeça, com a intenção de expulsá-la do imóvel. A mulher apresentou resistência e tentou invadir a casa. Os policiais militares encontraram diversas marcas de sangue nas paredes e no chão do banheiro.
Além disso, haviam portas com os vidros quebrados, na área de serviço e no corredor de acesso ao portão.
Os policiais militares foram informados de que a mulher foi hospitalizada com traumatismo craniano. Ela apresentava lesões nos olhos, pulsos, abdômen. O suspeito foi levado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Fonte: PM MT – MT
