Polícia Civil prende suspeita por tráfico de drogas em Matupá

Uma jovem, de 27 anos, foi presa em flagrante, suspeita de tráfico de drogas. A prisão foi ocorreu nesta quinta-feira (15.5), em uma residência situada no bairro Jardim das Flores, em Matupá.

A ação policial foi possível após investigação preliminares para apurar uma denúncia de que a casa da suspeita funcionava como ponto de armazenamento e venda de entorpecentes. Diante da informação, uma equipe policial passou a monitor a casa, bem como a atividade cotidiana da suspeita.

Com isso, foi possível observar movimentações de pessoas usuárias de drogas no local. E, nesta quinta-feira, no exato momento em que os policiais realizavam a vigilância do alvo, um homem fumava um cigarro idêntico ao de maconha na varanda do imóvel, em que o odor proveniente do consumo era sentido à distância. A equipe policial, então, procedeu à abordagem. Em meio ao flagrante, um outro usuário chegou ao local para adquirir o entorpecente.

Na ocasião, o usuário confirmou que o cigarro era de maconha. Na casa, A mãe da suspeita informou que ela estava no interior do imóvel, dentro do banheiro, quando indicou aos policiais que a droga estava escondida em cima do guarda-roupas e embaixo da cama. Além disso, a jovem chegou a informar que os entorpecentes, de fato, pertenceria a outra mulher, que também está sendo investigada pelos policiais.

Foram apreendidas diversas porções, unidades e pedaços de tabletes de substâncias análogas à maconha, pasta base e cocaína.

Toda droga apreendida, bem como a suspeita, foi encaminhada à delegacia para os demais procedimentos legais cabíveis.

Os dois usuários também foram conduzidos na condição de testemunhas.

