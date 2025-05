Polícia Civil prende suspeito de tentativa de feminicídio em Cocalinho

Um casal foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (26.5), suspeitos por tráfico de drogas, em Lambari d’Oeste (264 km de Cuiabá). Os detidos são integrantes de uma facção criminosa no município. A mulher, de 22 anos, está gestante de 24 semanas. Eles foram detidos com cinco porções grande de substância análogas à pasta base de cocaína.

De acordo com boletim de ocorrência, os policiais militares do 2º Pelotão de Rio Branco, com apoio dos setores da inteligência, receberam informações de que uma residência seria utilizada por integrantes de uma facção criminosa e que o casal era o responsável pela comercialização de drogas na região.

Após a denúncia, os militares foram até o local informado e flagraram o homem, de 18 anos, em atitude suspeita. Ele tentou fugir dos policiais pelo fundo da casa, seguindo por uma trilha já batida e foi detido. O indivíduo dispensou um pacote contendo diversas porções de cocaína.

O homem revelou que adquiriu em Barra do Bugres. Ao ser detido, os policiais militares realizaram buscas pela casa e flagraram a suspeita, com outras porções de entorpecentes.

A mulher, gestante, passou mal e foi levada até uma unidade de saúde para atendimento médico. O suspeito e todo ilícito foram encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT