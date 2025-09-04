Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio após briga em festa em Rondonópolis

A Polícia Civil cumpriu, na tarde dessa quarta-feira (3.9), um mandado de prisão temporária contra um homem, de 36 anos, investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida em julho deste ano, em um condomínio de Rondonópolis (220 km de Cuiabá).

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, com o apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional da cidade e da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

O crime aconteceu no dia 27 de julho de 2025, por volta das 6 horas, durante uma festa em um condomínio fechado. O suspeito teria se envolvido em uma discussão seguida de luta corporal no evento e, após a briga, deixou o local em um veículo VW Polo.

Pouco depois ele retornou com um revólver e atirou duas vezes contra um veículo BMW, ocupado por cinco pessoas, quatro adolescentes e um maior de idade.

Nenhuma das vítimas foi atingida, pois o condutor conseguiu acelerar e deixar o local. As investigações apontaram que os ocupantes do carro não tinham envolvimento com a briga ocorrida durante a festa.

Com base nas apurações, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito e por um mandado de busca e apreensão.

Em 13 de agosto, durante cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado, foram apreendidos o veículo VW Polo utilizado no dia dos fatos e munições de calibres .32 e .22.

As investigações continuaram até que, nessa quarta-feira (4), o homem foi localizado em uma residência na zona rural, próximo a Pedra Preta. No local, a polícia encontrou uma espingarda calibre 12 e munições de calibres 12 e .357.

O suspeito alegou que as armas pertenciam ao proprietário da casa, que não estava presente no momento da prisão. Após receber voz de prisão, ele foi conduzido à delegacia e posteriormente encaminhado à Penitenciária Major Elder Sá (Mata Grande), onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT