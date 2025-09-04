SEGURANÇA
Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio após briga em festa em Rondonópolis
A Polícia Civil cumpriu, na tarde dessa quarta-feira (3.9), um mandado de prisão temporária contra um homem, de 36 anos, investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida em julho deste ano, em um condomínio de Rondonópolis (220 km de Cuiabá).
A ação foi realizada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, com o apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional da cidade e da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).
O crime aconteceu no dia 27 de julho de 2025, por volta das 6 horas, durante uma festa em um condomínio fechado. O suspeito teria se envolvido em uma discussão seguida de luta corporal no evento e, após a briga, deixou o local em um veículo VW Polo.
Pouco depois ele retornou com um revólver e atirou duas vezes contra um veículo BMW, ocupado por cinco pessoas, quatro adolescentes e um maior de idade.
Nenhuma das vítimas foi atingida, pois o condutor conseguiu acelerar e deixar o local. As investigações apontaram que os ocupantes do carro não tinham envolvimento com a briga ocorrida durante a festa.
Com base nas apurações, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito e por um mandado de busca e apreensão.
Em 13 de agosto, durante cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado, foram apreendidos o veículo VW Polo utilizado no dia dos fatos e munições de calibres .32 e .22.
As investigações continuaram até que, nessa quarta-feira (4), o homem foi localizado em uma residência na zona rural, próximo a Pedra Preta. No local, a polícia encontrou uma espingarda calibre 12 e munições de calibres 12 e .357.
O suspeito alegou que as armas pertenciam ao proprietário da casa, que não estava presente no momento da prisão. Após receber voz de prisão, ele foi conduzido à delegacia e posteriormente encaminhado à Penitenciária Major Elder Sá (Mata Grande), onde permanece à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende vigilante e esclarece furto de equipamentos no Hospital Central de Cuiabá
Um furto de equipamentos eletrônicos, ocorrido no Hospital Central, foi esclarecido pela Polícia Civil, na quarta-feira (3.9), com a identificação e prisão do autor do crime durante a investigação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.
O suspeito, que trabalhava como vigilante terceirizado na unidade de saúde, foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.
O crime ocorreu durante a madrugada, quando o funcionário entrou na sala do Centro de Processamento de Dados (CPD) pela porta principal e saiu levando dois conversores de vídeo com suas respectivas fontes. A ação foi registrada por uma câmera de segurança já em funcionamento no local.
Assim que tomou conhecimento dos fatos, os investigadores da Derf Cuiabá analisaram as imagens e constataram que o autor do furto estava com o uniforme da empresa terceirizada responsável pela vigilância. A partir dessa informação, foi possível chegar à identificação do autor do crime.
Em continuidade às diligências, os policiais foram até a residência do investigado, onde ele foi abordado e questionado. Ele confessou o crime e indicou onde havia escondido os equipamentos subtraídos. Os aparelhos foram apreendidos e o suspeito foi conduzido à delegacia. Ele foi formalmente interrogado, e o flagrante foi lavrado.
“A ação rápida possibilitou não apenas a elucidação do crime, com a prisão do suspeito, mas também a devolução dos bens ao Hospital Central”, disse o delegado titular da Derf, Sylvio do Valle Ferreira Junior.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar realiza solenidade de 190 anos de fundação e promove 983 militares nesta sexta-feira (5)
A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na noite desta sexta-feira (5.9), a solenidade alusiva à comemoração dos 190 anos de fundação da instituição e à formatura de promoção de 983 praças e oficiais da corporação. A cerimônia ocorre na Arena Pantanal, em Cuiabá, a partir das 18h30.
Na solenidade, serão promovidos 888 praças, sendo destes 27 novos subtenentes, 384 primeiros-sargentos, 164 segundos-sargentos, 294 terceiros-sargentos e 19 cabos.
Entre os oficiais, serão promovidos 29 segundos-tenentes, vindos do Curso de Formação de Oficiais (CFO), 55 policiais serão promovidos ao posto de major, um militar será promovido a tenente-coronel, além dos 10 novos coronéis nomeados pelo governador Mauro Mendes, que subirão ao posto máximo da instituição.
Serviço | Formatura de promoção de policiais e aniversário de 190 anos PMMT
Data: 5.9 (sexta-feira)
Horário: 18h30
Local: Arena Pantanal (Setor Norte) – Av. Agrícola Paes de Barros, bairro Verdão, Cuiabá – MT
Fonte: PM MT – MT
