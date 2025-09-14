SEGURANÇA
Polícia Civil prende suspeito e recupera arma de policial furtada após acidente de trânsito
A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande recuperou, nesse sábado (13.9), a arma de um policial militar, de 32 anos, que havia sido furtada enquanto ele estava desacordado após sofrer um acidente de trânsito.
O acidente aconteceu na madrugada da sexta-feira (12.9), quando o policial trafegava no Bairro Santa Isabel, em Várzea Grande, e, ao passar por um quebra-molas, se desequilibrou e caiu no chão.
Com a queda, o militar bateu a cabeça e ficou desacordado. Ele estava portando uma arma de fogo do tipo pistola e um carregador contendo 17 munições, pertencentes à Polícia Militar, e uma pessoa os furtou de sua cintura, deixando o coldre e o celular da vítima.
Essa pessoa ainda retornou ao local após o furto e ficou presente até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Imagens de câmera de segurança flagraram a cena.
Ainda na sexta-feira, a Derf de Várzea Grande foi acionada e deu início às buscas pelo suspeito. Primeiro, o veículo que ele utilizava quando parou no local do acidente foi identificado, um Honda Civic. Por meio da placa, os policiais conseguiram identificar o nome da proprietária e o endereço e foram até o local.
Os policiais foram informados sobre quem estava com o veículo no dia do acidente e levados até o suspeito, de 22 anos, que entregou o local em que havia escondido a arma do policial, em uma mata em frente à casa dele, enterrada e enrolada em uma sacola e pano.
O homem foi preso, autuado por furto e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a arma e o veículo apreendidos.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende jovem com drogas na mochila em ônibus intermunicipal em Barra do Garças
A Polícia Civil prendeu em flagrante, no fim da noite de sexta-feira (12.9), um jovem, de 20 anos, encontrado com drogas em um ônibus de viagem que iria de Primavera do Leste a Ribeirão Cascalheira, no Leste de Mato Grosso.
A ação teve início após a polícia receber uma denúncia anônima indicando que um passageiro do coletivo estaria em atitude suspeita e possivelmente transportando entorpecentes.
Com a informação, por volta das 23 horas, uma equipe da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças abordou o ônibus de viagem e localizou o passageiro.
Questionado, ele admitiu que levava drogas em sua mochila. Nas buscas, foram encontradas uma porção de tamanho grande de pasta base de cocaína e outra de tamanho semelhante de Skank, conhecida como “super maconha”.
Diante do flagrante, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia, junto com a droga apreendida. Ele foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia pública local, onde permanece à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil lamenta falecimento de policial aposentado – Sebastião Ribeiro da Cruz
A Polícia Civil de Mato Grosso lamenta o falecimento do investigador aposentado, Sebastião Ribeiro da Cuz, conhecido pelo apelido de “Ferruja”, neste domingo (14.9).
O policial civil dedicou sua vida profissional à instituição, exercendo de forma exemplar suas funções, e prestou relevantes serviços à população da região do Vale do Araguaia.
Aos familiares, amigos e colegas de trabalho, a Polícia Civil externa pesar e condolências.
Fonte: Policia Civil MT – MT
