Polícia Civil prende suspeito e recupera arma de policial furtada após acidente de trânsito

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande recuperou, nesse sábado (13.9), a arma de um policial militar, de 32 anos, que havia sido furtada enquanto ele estava desacordado após sofrer um acidente de trânsito.

O acidente aconteceu na madrugada da sexta-feira (12.9), quando o policial trafegava no Bairro Santa Isabel, em Várzea Grande, e, ao passar por um quebra-molas, se desequilibrou e caiu no chão.

Com a queda, o militar bateu a cabeça e ficou desacordado. Ele estava portando uma arma de fogo do tipo pistola e um carregador contendo 17 munições, pertencentes à Polícia Militar, e uma pessoa os furtou de sua cintura, deixando o coldre e o celular da vítima.

Essa pessoa ainda retornou ao local após o furto e ficou presente até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Imagens de câmera de segurança flagraram a cena.

Ainda na sexta-feira, a Derf de Várzea Grande foi acionada e deu início às buscas pelo suspeito. Primeiro, o veículo que ele utilizava quando parou no local do acidente foi identificado, um Honda Civic. Por meio da placa, os policiais conseguiram identificar o nome da proprietária e o endereço e foram até o local.

Os policiais foram informados sobre quem estava com o veículo no dia do acidente e levados até o suspeito, de 22 anos, que entregou o local em que havia escondido a arma do policial, em uma mata em frente à casa dele, enterrada e enrolada em uma sacola e pano.

O homem foi preso, autuado por furto e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a arma e o veículo apreendidos.

Fonte: Policia Civil MT – MT