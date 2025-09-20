Polícia Civil prende suspeito em flagrante com 240 tabletes de maconha tipo skank

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (Derf), recuperou, nesta quarta-feira (17.9), diversos objetos furtados em ocorrências distintas na cidade e prendeu duas pessoas pelos crimes de receptação.

Em uma das ações, os policiais localizaram materiais furtados de uma empresa no bairro Vila Andreia. Os objetos estavam em uma residência no bairro Monte Líbano, pertencente a uma mulher de 45 anos, que foi autuada em flagrante por receptação. Durante a diligência, os investigadores também constataram que uma criança se encontrava sozinha no imóvel, sem qualquer supervisão de adulto, situação considerada recorrente. Por esse motivo, a suspeita também responderá pelo crime de abandono de incapaz.

Em outra ocorrência, a Derf recuperou objetos furtados de uma obra pública em andamento na UPA de Rondonópolis. Os materiais foram encontrados em uma empresa no bairro Vila Rica, de propriedade de um homem de 49 anos, que possui histórico criminal por crimes de furto e violência doméstica.

O suspeito também foi autuado por receptação.

Fonte: Policia Civil MT – MT