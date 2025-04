Polícia Civil prende suspeito por extorsão e estupro em Nova Bandeirantes

A Polícia Civil de Nova Bandeirantes cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um jovem, de 19 anos, suspeito pelos crimes de extorsão e estupro. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (11.4), no momento que o alvo saia de sua residência, situada no bairro Centro, no município.

A prisão é resultado de uma ampla investigação realizada pela equipe policial da unidade, que identificou o rapaz, juntamente com outro jovem, de 18 anos, como suspeitos de terem praticado a extorsão contra uma mulher, ocorrido em janeiro deste ano.

Conforme apurado, a dupla se passava por chefes de uma organização criminosa para forçar a vítima a realizar os pagamentos.

Um deles, alvo do mandado de prisão, também é suspeito de ter estuprado a vítima. De acordo com o que foi levantado na investigação, após ter extorquido a vítima, ele a levou para um matagal, onde a teria estuprado.

O segundo suspeito foi detido no final da tarde desta quinta-feira (10.4), na cidade de Alta Floresta. A ação contou com apoio dos policiais do município.

Ambos foram detidos e conduzidos à delegacia de Nova Bandeirantes, onde serão colocados à disposição da Justiça para os demais procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Policia Civil MT – MT