Polícia Civil prende suspeito por prática reiterada de furto em Santa Cruz do Xingú

A Polícia Civil prendeu um homem, de 24 anos, investigado pela prática reiterada de furtos, em Santa Cruz do Xingú. A prisão ocorreu nesse sábado (29.11), em decorrência de cumprimento de mandado de prisão, expedido pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Vila Rica.

A representação pela prisão foi formulada pelo delegado de Polícia Onias Estevam Pereira Filho, com base nas investigações policiais que apontam que o suspeito vinha praticando diversos furtos consumados em sequência, no período de 02 a 06 de novembro deste ano, totalizando pelo menos cinco ocorrências registradas em curto intervalo de tempo.

Entre os objetos subtraídos estão fios elétricos, fechaduras, utensílios domésticos, roupas, alimentos, carteira com documentos pessoais, dinheiro, além de um carrinho de mão pertencente ao Município, o que agravou a conduta por se tratar de bem público.

Durante os trabalhos investigativos, o suspeito confessou parte dos crimes e foi reconhecido por vítimas e testemunhas. A repetição das condutas, o risco de continuidade delitiva e o histórico criminal do investigado fundamentaram o pedido de segregação cautelar.

Após análise dos elementos apresentados, o Poder Judiciário deferiu a prisão preventiva, entendendo que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para conter a reiteração criminosa.

O mandado foi cumprido pela equipe policial da Delegacia de Santa Cruz do Xingu, com apoio da Polícia Militar local. O suspeito foi encaminhado para a unidade prisional da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.

“ A Polícia Civil reforça seu compromisso com a manutenção da ordem pública e a resposta célere à criminalidade, especialmente em delitos que impactam diretamente a sensação de segurança da população”, disse o delegado.

Fonte: Governo MT – MT